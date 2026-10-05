Quiénes son los mejores amigos de Messi en la Selección Argentina

Después de más de 15 años defendiendo la camiseta de la Selección Argentina, Lionel Messi se retira con un sinfín de historias que contará cuando tenga la oportunidad de hacerlo, pero hay una de ellas que se vincula de gran manera con los amigos que fue ganando en las concentraciones. Se trata de tres jugadores que estuvieron siempre a su lado y lo ayudaron de gran manera tanto afuera como dentro del campo de juego.

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No hay dudas de que uno de los amigos más importantes de la Pulga en el conjunto argentino es Rodrigo De Paul, que fue el generador de una amistad a partir de un comentario que le hizo a Leandro Paredes. "Vamos a invitar a Leo a tomar unos mates", manifestó en una concentración de una gira internacional para disputar partidos frente a Venezuela y Marruecos, ya con Lionel Scaloni como entrenador principal. Al punto que la amistad se encuentra tan afianzada que el volante argentino decidió marcharse del Atlético de Madrid, cortar su paso por el fútbol europeo, para mudarse a la MLS y así acompañar a su amigo en el Inter Miami.

Otro de las grandes amistades que la Selección Argentina a Lionel Messi es la del Kun Agüero. Una relación que comenzó con travesuras en las selecciones juveniles y que se fue fortaleciendo con el paso de los años, al punto que compartían concentración en cada llamado para defender la camiseta. Se estima que esta relación comenzó a formarse recién en 2005, cuando ambos compartieron vestuario en el marco del Mundial Sub 20 de Países Bajos.

Mientras que el otro gran compañero de Leo en la Selección Argentina es Ángel Di María, con el cual compartió diferentes competencias y fueron los grandes protagonistas de la consagración en el Mundial de Qatar. "Más allá de que siempre disfrutamos de estar en la Selección, de que queríamos estar, en los momentos muy duros quién iba a decir que íbamos a terminar de esta manera, ganando todo lo que ganamos y siendo campeones del mundo. Disfrutalo porque te lo merecés. Te vamos a extrañar mucho, te quiero mucho y te deseo siempre lo mejor", expresó la Pulga en la despedida de Fideo del conjunto argentino.

¿Cuándo tomó Messi la decisión de retirarse de la Argentina?

La decisión de Lionel Messi de alejarse para siempre de la Selección Argentina es una que nació después de la final perdida en el Mundial frente a España. El mismo jugador, por medio de una carta de puño y letra, escribió que decidió dar un paso al costado y mucho más después del fallecimiento de su padre. "Hoy estoy más convencido que antes", escribió para ponerle punto final a un ciclo repleto de grandes éxitos que incluye la vuelta olímpica en un Mundial.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino", escribió la Pulga en su cuenta de Instagram.