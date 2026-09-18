Quiénes son los favoritos a ganar el Balón de Oro 2026, según L'Equipe

A poco más de un mes de la entrega del Balón de Oro al mejor futbolista de la temporada 2025/26, la carrera por el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial comienza a entrar en su etapa decisiva. Con los 30 nominados ya confirmados, distintas figuras buscan quedarse con un premio que será definido en una ceremonia que tendrá lugar en Londres.

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En medio de la expectativa, el diario francés L’Equipe publicó una portada en la que anticipó la disputa y puso al trofeo en primer plano, acompañado por algunas de las principales figuras de la temporada. La imagen, titulada “Es su proyecto”, reavivó el debate sobre quién aparece mejor posicionado de cara a la elección.

Los jugadores que pican como candidatos al Balón de Oro

Uno de los nombres destacados por L’Equipe es Lionel Messi. El argentino, de 39 años, aparece nuevamente en la consideración del medio francés después de una temporada en la que fue protagonista con la selección argentina durante el Mundial 2026 y se consagró campeón de la MLS Cup con Inter Miami.

La presencia de Messi tiene además un condimento particular por el historial reciente con el periódico francés. Durante su etapa en Paris Saint-Germain, L’Equipe cuestionó en reiteradas ocasiones sus actuaciones y comparó su rendimiento con el que había mostrado durante sus años en Barcelona. Las críticas incluso continuaron durante el Mundial de Clubes 2025, cuando el medio cuestionó su actuación ante PSG.

Leo Messi viene de tener un gran mundial.

Junto con el argentino, la portada de L’Equipe incluyó a Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Harry Kane como otros de los principales nombres de la disputa. Yamal, futbolista de Barcelona, aparece como una de las grandes figuras de la nueva generación y llegó hasta las últimas instancias del Mundial con España. Mbappé, delantero de Real Madrid, también fue protagonista con su selección durante el torneo.

La tapa de la revista.

Dembélé, por su parte, llega a la discusión después de conquistar la Champions League con PSG, mientras que Kane fue otro de los protagonistas del Mundial y terminó en el tercer puesto con Inglaterra.

Lamine Yamal, otro que pica en punta.

Una particularidad de la portada es que Messi, Yamal y Mbappé fueron representados con las camisetas de sus selecciones, mientras que Kane y Dembélé aparecen con las de Bayern Múnich y PSG, respectivamente.

Otro dato que llamó la atención fue la ausencia de Rodri entre los cinco futbolistas elegidos para la portada. El español, que pasó del Manchester City al Barcelona, fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 y ya había recibido el Balón de Oro en 2024.

Todos los nominados al Balón de Oro

La lista oficial está compuesta por 30 futbolistas:

Jude Bellingham — Real Madrid.

Pau Cubarsí — Barcelona.

Marc Cucurella — Chelsea/Real Madrid.

Ousmane Dembélé — PSG.

Luis Díaz — Bayern Múnich.

Bruno Fernandes — Manchester United.

Erling Haaland — Manchester City.

Gabriel — Arsenal.

Harry Kane — Bayern Múnich.

Achraf Hakimi — PSG.

Lamine Yamal — Barcelona.

Khvicha Kvaratskhelia — PSG.

Marquinhos — PSG.

Sadio Mané — Al Nassr.

Lautaro Martínez — Inter.

Kylian Mbappé — Real Madrid.

Nuno Mendes — PSG.

Lionel Messi — Inter Miami.

Michael Olise — Bayern Múnich.

Joao Neves — PSG.

Willian Pacho — PSG.

Julián Quiñones — Al Qadsiah.

Declan Rice — Arsenal.

Rodri — Manchester City/Barcelona.

Fabián Ruiz — PSG.

Ferrán Torres — Barcelona/PSG.

William Saliba — Arsenal.

Dayot Upamecano — Bayern Múnich.

Vinicius Jr. — Real Madrid.

Vitinha — PSG.

Balón de Oro 2026: cuándo y dónde será la gala

La ceremonia del Balón de Oro 2026 será el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra. La sede será diferente a la de las últimas ediciones, que se realizaron en el Théâtre du Châtelet de París.

Además del premio al mejor jugador, la gala incluirá reconocimientos para mejor jugadora, mejor arquero y arquera, mejor entrenador y entrenadora, mejores jugadores sub-21 y mejores clubes masculino y femenino.