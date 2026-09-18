Quiénes son las dos joyas que River se aseguró de Vélez por el acuerdo con Andrada

River Plate acordó con Vélez Sarsfield un derecho de tanteo por dos de sus principales promesas del club en la transferencia de Tobías Andrada.

River Plate no solo apostó fuerte por Tobías Andrada en el último mercado de pases, sino que también logró asegurarse una ventaja sobre dos de las jóvenes promesas de Vélez Sarsfield. Como parte del acuerdo por el mediocampista, el "Millonario" obtuvo un derecho de tanteo por Thiago Villalba y Simón Prima, dos futbolistas de las Inferiores del Fortín que ya aparecen como proyectos a seguir.

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La operación que llevó a Andrada desde Vélez hacia River incluyó un beneficio adicional para el conjunto de Núñez. El Millonario adquirió el 66% de los derechos económicos del futbolista por 6 millones de dólares, con la posibilidad de sumar otro 14% si se cumplen determinados objetivos.

Pero el acuerdo entre ambas instituciones también contempló a dos juveniles del Fortín: Villalba y Simón. River consiguió un derecho de tanteo sobre ambos, una herramienta que le permite mantenerse atento a su futuro y tener prioridad en determinadas condiciones.

El mecanismo es sencillo. Si Vélez recibe una oferta formal por alguno de los dos futbolistas, deberá comunicársela a River. Desde ese momento, el club de Núñez tendrá un plazo establecido para decidir si iguala las condiciones de la propuesta y se queda con el jugador. De esta manera, River sumó dos nombres a su radar mientras continúa siguiendo de cerca el desarrollo de jóvenes talentos del fútbol argentino.

Quién es Thiago Villalba, el volante que sigue River

Thiago Villalba tiene 19 años y se desempeña como volante central. El mediocampista realizó toda su formación en las divisiones inferiores del club de Liniers y tiene contrato con el "Fortín" hasta 2029.

Su principal característica es la versatilidad. Se trata de un futbolista de recorrido mixto, capaz de aportar tanto en las tareas defensivas como en la construcción ofensiva. Esa capacidad para participar en diferentes momentos del juego es uno de los aspectos que lo convierten en una de las promesas que River decidió seguir.

Villalba todavía no tuvo su debut oficial en Primera División, pero ya recibió oportunidades para trabajar cerca del plantel profesional. El cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto lo convocó en más de una oportunidad, una señal de que forma parte de los futbolistas jóvenes que son observados dentro de Vélez.

Su vínculo de largo plazo con la entidad velezana hace que cualquier posible negociación futura dependa de las condiciones que pueda establecer el club de Liniers. En ese escenario, River ya cuenta con el derecho de tanteo conseguido en el acuerdo por Andrada.

Quién es Simón Prima, el extremo que también está en el radar de River

El otro nombre incluido en el convenio es Simón Prima, un atacante de18 años que tiene contrato con Vélez hasta 2027. A diferencia de Villalba, Prima se desempeña como extremo y sobresale principalmente por su velocidad y su capacidad para imponerse en los duelos individuales. Son condiciones que explican por qué el futbolista aparece entre las jóvenes promesas que River decidió seguir de cerca.

Por ahora, el acuerdo no significa que River haya incorporado a ninguno de los dos futbolistas. El Millonario simplemente obtuvo una herramienta para intervenir en caso de que Vélez decida avanzar con una futura transferencia.

La diferencia puede ser importante: si llega una propuesta por Prima o Villalba, River tendrá la posibilidad de conocer sus condiciones y analizar si está dispuesto a igualarlas dentro del plazo previsto.