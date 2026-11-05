Quién será el rival de River en octavos de final del Torneo Clausura 2027

El Millonario ganó con un gol de Correa y otro de Beltrán y con ello aseguró la clasificación a la siguiente ronda.

Después de ganarle por 2-0 a Aldosivi, con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa, River se encuentra clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura. Aquella misión que parecía imposible hasta hace unas fechas se encuentra cumplida y el objetivo de salir campeón se mantiene más vigente que nunca. Sin embargo, antes tendrá que medirse con el quinto ubicado en la tabla de la Zona A del campeonato.

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El desarrollo del encuentro disputado en Mar del Plata expone que al Millonario le costó bastante ganarle a un equipo que se encuentra descendido a la Primera Nacional. El primer tiempo presentó una gran cantidad de errores en las salidas, como también en los metros finales frente al arco del Tiburón. Aunque en el complemento mejoró de gran manera y esto le permitió conseguir los tantos que le dieron cierta tranquilidad a un equipo que la necesita y mucho después de haber perdido el clásico frente a Boca.

La obtención de los tres puntos le permitió a River escalar a la cuarta posición y llegar a las 26 unidades. Esto lo deja en el cuarto escalón, pero deberá esperar un tiempo más que considerable para conocer a su adversario en la siguiente ronda del Torneo Clausura. Porque, de momento, puede ser Lanús, que disputará su partido el próximo domingo a las 19:30 en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.

Sin embargo, hay chances de que el adversario sea Defensa y Justicia, que debe medirse con Boca en un partido más que importante por la consagración de la Liga Profesional. Este duelo se encuentra programado para las 17:30 del sábado. También existe la posibilidad de que Lanús sea el adversario del Millonario, debido a que un empate del equipo de Florencio Varela lo dejará en el quinto puesto, como se encuentra en la actualidad.

Por otro lado, se tiene conocimiento de que River enfrentará a Defensa y Justicia o Lanús en el campo de juego del estadio Monumental, pero será recién dentro de tres semanas. Esto es producto de que el próximo fin de semana no habrá actividad oficial por la presencia de la fecha FIFA de noviembre. Una que tendrá a varios jugadores del Millonario ocupados con el conjunto nacional, tanto de Primera como de la Sub-20.

Ponzio rescató la presencia de los hinchas

De acuerdo con lo informado, Aldosivi puso a la venta 9.000 localidades para realizar una diferencia económica antes de marcharse a la Primera Nacional. Esto permitió que los hinchas de River se hicieran presentes en Mar del Plata. Aunque el horario elegido para que la pelota ruede no fue el mejor. La explicación que dieron desde la organización es que el estadio José María Minella no dispone de iluminación para partidos nocturnos.

"La realidad es que un día jueves a las tres de la tarde, que tengamos la cantidad de público que nos vino a seguir, la verdad que es la historia pura de este club. Siempre digo lo mismo, que son ellos los que nos llevan a poder estar siempre al máximo. Después del resultado del domingo, volver a encarar otro partido es más que todo cabeza", expresó Leonardo Ponzio en conferencia de prensa.