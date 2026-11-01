Quién es Nicolás Ramírez, el árbitro de Boca - River en el Superclásico: historial de partidos y cómo le fue a cada uno

Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El árbitro, de 39 años de edad y nacido en González Catán (Provincia de Buenos Aires), tendrá su cuarta experiencia al frente del partido más importante del fútbol argentino, con un antecedente que favorece al Millonario: dos victorias contra una del Xeneize.

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La designación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) marca, además, la tercera temporada consecutiva en la que Ramírez estará al frente de un Boca-River. El encuentro se disputará este domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera.

El historial de Nicolás Ramírez en los Superclásicos

El primer antecedente del juez fue el 21 de septiembre de 2024, cuando River derrotó 1-0 a Boca en La Bombonera con un gol de Manuel Lanzini. Aquella tarde, el arbitraje quedó bajo la lupa por la anulación de un tanto de Milton Giménez en los minutos finales, luego de que el VAR detectara una mano previa del delantero. El Xeneize también reclamó un posible penal de Franco Armani sobre el atacante.

En 2025, Ramírez dirigió los dos enfrentamientos entre los eternos rivales. El primero se disputó el 27 de abril, en el Monumental, y terminó con triunfo de River por 2-1. Franco Mastantuono y Sebastián Driussi marcaron para el equipo de Núñez, mientras que Miguel Merentiel había conseguido el empate transitorio.

Nicolás Ramírez en un pasado duelo por el Superclásico.

El último antecedente fue el 9 de noviembre de 2025, cuando Boca se impuso 2-0 en La Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Merentiel. Ese partido también tuvo controversias: River reclamó una infracción de Milton Giménez sobre Paulo Díaz antes del primer tanto y Boca cuestionó la decisión de Ramírez de anular un penal que inicialmente había sancionado a su favor, después de revisar la jugada en el VAR. De esta manera, el historial del árbitro en Superclásicos registra tres partidos, dos triunfos de River, uno de Boca y ningún empate.

Cómo le fue a Boca y a River con Nicolás Ramírez

Los números generales también permiten conocer el recorrido del juez con ambos equipos. Ramírez dirigió a Boca en 14 oportunidades, con siete victorias, dos empates y cinco derrotas. Además, recibió 44 amarillas el conjunto xeneize y sus rivales acumularon 56.

En el caso de River, el árbitro estuvo presente en 21 encuentros: el Millonario consiguió 11 triunfos, empató tres veces y perdió en siete ocasiones. En materia disciplinaria, sus futbolistas recibieron 70 amarillas y sus adversarios, 79. Así, Ramírez llegará a su cuarto Superclásico con una estadística favorable a River en los enfrentamientos directos, aunque Boca ganó el último partido que dirigió entre ambos. Un antecedente que agrega otro condimento a una nueva edición de la histórica rivalidad.