Quién es Christian Mbilli: del bullying en la escuela a ser campeón del mundo y pelear contra Canelo Álvarez

Christian Mbilli peleará este sábado 31 de octubre en Arabia Saudita contra Saúl "Canelo" Álvarez en lo que será su primera defensa del título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra el mexicano. El nacido en Camerún, nacionalizado francés y radicado en Canadá se quedó con el cinturón interino a mediados del 2025 y la mencionada entidad lo ascendió a campeón regular en enero del 2026. Ahora, después de dejar atrás el bullying de su etapa escolar, tiene el desafío más grande de su carrera contra una leyenda.

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Quién es Christian Mbilli: del bullying en la escuela a ser campeón del mundo de boxeo y pelear contra Canelo Álvarez

El apodado como "Sólido" nació en la ciudad camerunesa Yaundé el 26 de abril de 1995 y tuvo una infancia por demás difícil. Los problemas económicos y el alejamiento temporal de su madre -quien se fue antes a Europa-, fueron los primeros inconvenientes que afrontó hasta desembarcar en Montargis, Francia. Ya en la escuela se despertó su amor por el fútbol, pero también sufrió acoso escolar por el que la mejor salida fue un gimnasio de boxeo a los 15 años, donde descubrió su verdadera pasión.

Rápidamente comenzó a ganar protagonismo en el deporte de los puños y con el paso del tiempo cosechó títulos a nivel amateur. En 2013 fue campeón europeo júnior, en 2015 y 2016 de Francia, mientras que ese mismo año también participó de los Juegos Olímpicos de Rio -Brasil-, donde llegó hasta los cuartos de final. Su derrota contra el cubano Arlen López significó un punto de quiebre ya que luego sólo se subió al ring una vez más hasta su debut profesional en 2017. En febrero inició dicho camino con un KO contra Adrian Arenas en Montreal, que se convirtió en su nueva casa. Hoy, el invicto de 29 triunfos (24 por KO) y un empate es el campeón regular supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un título que Saúl "Canelo" Álvarez pretende recuperar después de perderlo a manos de Terence Crawford en septiembre del 2025.

Saúl "Canelo" Álvarez se mide ante Christian Mbilli este sábado 31 de octubre en Arabia Saudita

La pelea que lo consagró campeón del mundo y el ascenso al título regular

Si bien su victoria contra el experimentado ucraniano Sergiy Derevyanchenko en agosto del 2024 para defender su corona continental del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) fue la pelea de mayor nivel que tuvo hasta ahora, no fue la más importante. Diez meses más tarde se volvió a subir al ring para enfrentarse al polaco Maciej Sulecki por el título mundial interino supermediano de la mencionada entidad. En aquella ocasión se impuso por KO técnico en el primer asalto para quedarse con dicha faja que luego expondría en septiembre del 2025 ante Lester Martínez, con el que empató. En enero del 2026 el organismo lo ascendió a campeón regular y pondrá su cinturón en juego contra la leyenda de México.

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez vs Christian Mbilli en Arabia Saudita: hora, TV y cómo verla online

El tapatío se verá las caras con el camerunés campeón interino este sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita. En juego estará el cetro mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que dejó vacante Terence Crawford tras colgar los guantes y está en poder de Mbilli después de que la mencionada entidad lo eleve de campeón interino a regular. En cuanto a la transmisión de este combate que significará el regreso del mexicano a los cuadriláteros, estará a cargo del canal de YouTube de ESPN KnockOut y DAZN, mientras que el duelo comenzará cerca de las 19 horas de nuestro país. Para poder verlo desde la plataforma paga, los usuarios tendrán que registrarse y abonar la versión Ultimate por un total de 27.500 pesos o la pelea y ocho días de prueba por 29.399 pesos.