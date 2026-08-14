Qatar se enfrenta a la AFC por una carta abierta en la que se ataca al presidente de la FIFA

FOTO DE ARCHIVO: FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la toma de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, en Cali

La creciente ​división en el seno del fútbol asiático en torno al futuro de la FIFA ha salido a la luz, después de ‌que Qatar cuestionara a ‌la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) por su decisión de unirse a la UEFA y a la Concacaf en un ataque generalizado contra Gianni Infantino.

El presidente de la Federación de Fútbol de Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, escribió en una carta dirigida al jefe de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, que ni a él ​ni a la entidad ⁠que lidera se les había consultado antes de que las tres ‌confederaciones publicaran el lunes una carta abierta en la ⁠que pretendían hablar en nombre de ⁠todos sus miembros.

Infantino, que aspira a la reelección el año que viene, se ha enfrentado a una revuelta abierta después de que la UEFA, ⁠la AFC y la Concacaf criticaran su conducta y le ​pidieran que dimitiera por su intento fallido ‌de atraer inversión privada a competiciones ‌de la FIFA como el Mundial.

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"En primer lugar, debe determinarse una ⁠opinión colectiva; no puede darse por sentada, ni puede crearse mediante una simple declaración", escribió Al-Thani, miembro del Comité Ejecutivo de la AFC y del Consejo de la FIFA, en la carta a ​la que ‌tuvo acceso Reuters.

Pidió a la AFC que explicara qué consultas se habían llevado a cabo y sobre qué base se consideraba autorizada para hablar en nombre de sus 47 federaciones miembro. La AFC se negó a hacer comentarios cuando fue contactada ⁠por Reuters.

La intervención pone de manifiesto las divisiones existentes dentro de la AFC en un momento crítico de la batalla por el liderazgo de Infantino.

En su carta al presidente de la AFC, Al-Thani afirmó: "Ni la QFA ni yo personalmente (...) fuimos consultados, ni de manera formal ni informal, antes de la publicación de la declaración".

"No se dio ningún aviso previo, no ‌se distribuyó ningún borrador y no se nos brindó la oportunidad de comentar o contribuir a su contenido antes de que se hiciera público en nombre de la AFC y en representación de sus miembros".

Esta protesta se produce después de que seis presidentes de federaciones nacionales árabes -entre ‌ellas Qatar y Marruecos, coanfitrión del Mundial 2030- respaldaran el jueves a Infantino en medio de la crisis de la FIFA tras el fracaso de ‌la propuesta de inversión ⁠privada. Cuatro de los seis firmantes son también miembros del Consejo de la FIFA.

Infantino propuso separar los derechos comerciales del ​Mundial y vender el 20% a inversores privados para recaudar unos 4.200 millones de dólares, antes de dar marcha atrás tras la polémica suscitada.

Con información de Reuters