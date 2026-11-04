Felipe Contepomi confirmó la formación de Los Pumas vs. Irlanda en Dublín, con el regreso de 4 piezas clave y una baja sensible por lesión.

Felipe Contepomi confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Irlanda este viernes 6 de noviembre en el Aviva Stadium de Dublín, en el inicio de la segunda etapa del Nations Championship. El XV trae una noticia esperada: vuelven Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Pedro Rubiolo y Juan Martín González, todos recuperados de lesiones. Pero también hay una ausencia que pesa, ya que Santiago Carreras se pierde lo que resta de la temporada por una rotura de ligamentos cruzados.

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Los regresos: cuatro figuras directo al XV titular

La gran novedad del equipo es la vuelta de cuatro jugadores que todavía no habían disputado un test match en 2026. Contepomi los puso a todos desde el arranque.

Mallía es el regreso más esperado. El fullback vuelve a vestir la celeste y blanca casi un año después de romperse los ligamentos cruzados de la rodilla, en noviembre de 2025. No solo será titular con la 15: también será uno de los vicecapitanes. Llega con 51 caps.

Juan Cruz Mallía vuelve al seleccionado tras casdi un año de ausencias por una lesión en la rodilla.

Chocobares, por su parte, estuvo ausente todo el año por una fractura en un dedo del pie y había quedado momentáneamente al margen del campamento por el protocolo de conmoción cerebral. Finalmente fue incluido y formará la pareja de centros con Justo Piccardo.

Rubiolo, recuperado de la rotura ligamentaria que sufrió en marzo, acompañará a Guido Petti en la segunda línea. Juan Martín González, que dejó atrás una fractura con desplazamiento en el pie derecho, también hará su debut en el 2026 será ala junto a Marcos Kremer.

El quinto jugador que tendrá su primer test del año es el pilar Joel Sclavi, que arrancará en el banco tras superar una lesión sufrida en junio.

La ausencia sensible: Santiago Carreras

La contracara es la baja de Carreras. El apertura cordobés sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, se pierde la gira y estará al menos nueve meses sin jugar.

Sin él, la conducción quedará en manos de Gonzalo García y Tomás Albornoz, la pareja de medios que funcionó bien en 2025. Tampoco estará Thomas Gallo, otra baja por lesión, y Matías Moroni quedó afuera de esta primera convocatoria.

Gonzalo García y Tomás Albornoz serán la pareja de medios.

Pablo Matera, octavo, y Montoya llega a 120 partidos

Otra novedad es la vuelta de Pablo Matera al puesto de octavo. El ex Alumni, que suma 127 caps, completará la tercera línea con González y Kremer, una combinación que se conoce de memoria. Además, será vicecapitán junto a Mallía.

El liderazgo seguirá a cargo de Julián Montoya. El hooker alcanzará los 120 partidos internacionales con Los Pumas, una marca que lo ubica entre los grandes referentes de la historia del seleccionado.

La formación de Los Pumas vs. Irlanda

Boris Wenger Julián Montoya (capitán) Francisco Moreno Guido Petti Pedro Rubiolo Juan Martín González Marcos Kremer Pablo Matera (vicecapitán) Gonzalo García Tomás Albornoz Mateo Carreras Santiago Chocobares Justo Piccardo Bautista Delguy Juan Cruz Mallía (vicecapitán)

Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti.

Contepomi pateó el tablero antes de Dublín

El equipo llega después de un primer tramo flojo: dos derrotas en el Nations Championship y tres partidos sin ganar en los amistosos ante Sudáfrica y Australia. A un año del Mundial, Felipe Contepomi cambió su staff: sumó a Mario Ledesma como entrenador de scrum en lugar de Andrés Bordoy, y al inglés Shaun Edwards para trabajar la defensa.

Historial de Los Pumas vs. Irlanda: nunca ganaron en Dublín

El historial favorece al Trébol. Desde 1952 jugaron 25 partidos: Irlanda ganó 16, Los Pumas 8 y hubo un empate. Argentina nunca pudo ganar en Dublín.

Las victorias más recordadas llegaron en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015. Aquel 43-20 en los cuartos de final de Inglaterra 2015 fue el último triunfo argentino ante Irlanda.

Aun así, el Aviva Stadium le trae un buen recuerdo al equipo: allí, en 2025, Los Pumas le ganaron 28-24 a los British & Irish Lions.

Horario y TV de Los Pumas vs. Irlanda

El partido se jugará el viernes 6 de noviembre a las 17:10 (hora argentina) y se verá por ESPN y Disney+ Plan Premium. Después de Dublín, Los Pumas visitarán a Italia en Génova el sábado 14 y a Francia en París el sábado 21, antes de las finales en Twickenham.