Puebla saca triunfo de último minuto como visitante ante Pachuca en torneo mexicano

Puebla sacó el lunes un agónico triunfo de 3-2 en su visita a Pachuca gracias ‌a un gol ‌del argentino Facundo Almada en el cierre de la cuarta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El uruguayo Emiliano Gómez y el colombiano Kevin Velasco marcaron los otros dos goles de la victoria.

En el partido disputado en el estadio Hidalgo, Puebla abrió el marcador a ​los 16 minutos ⁠cuando Gómez metió el balón por el ángulo ‌izquierdo con un potente y colocado disparo ⁠dentro del área.

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El equipo visitante ⁠aumentó su ventaja a los 33 minutos con un tiro penal que anotó Velasco.

Pachuca empezó a reaccionar y descontó ⁠a los 42 minutos por conducto del venezolano ​Salomón Rondón, quien definió con la cabeza ‌un centro enviado desde el ‌sector derecho por Carlos Sánchez.

Puebla estuvo cerca de anotar ⁠el tercer gol a los 43 minutos con un potente zurdazo de Brayan Garnica que pegó en el travesaño.

El empate para los "Tuzos" de Pachuca llegó ​a los ‌63 minutos a través de un tiro penal que anotó Rondón.

Cuando parecía que Pachuca rescataría la igualada, Puebla sacó el triunfo a los 93 minutos cuando Almada remató barriéndose en el ⁠área chica un centro enviado por Fernando Monárrez.

Más temprano, León derrotó por 2-1 como visitante a Necaxa con goles del colombiano Daniel Arcila y Juan Pablo Domínguez. Para Necaxa descontó el argentino Matías Espíndola.

El domingo, América recuperó el liderato general del torneo tras golear 3-0 al Atlético de ‌San Luis. Las "Águilas" del América registran 10 puntos en lo más alto de la tabla general, los mismos puntos que tiene Tijuana, pero una mejor diferencia de gol, y rebasaron al Monterrey y Atlas, que el sábado ‌llegaron a nueve unidades con sus victorias.

En otros partidos del domingo, Guadalajara ganó por 1-0 como visitante a Santos Laguna, ‌Tijuana venció por ⁠2-1 al vigente campeón Cruz Azul, mientras que Pumas UNAM y Querétaro empataron sin ​goles.

El sábado, Monterrey goleó 6-1 a Bravos de Ciudad Juárez, Atlas venció 2-1 a Tigres UANL. En tanto, Atlante y Monterrey empataron sin goles.

Con información de Reuters