Neymar ventiló el caos en el PSG de Lionel Messi: "Hay discusiones"

En una caliente conferencia de prensa, Neymar admitió que "hay discusiones" internas en el PSG de Lionel Messi y palpitó la previa al cruce con Bayern Munich por los octavos de final de la Champions League de fútbol.

Neymar brindó una caliente conferencia de prensa en PSG, en la previa al partido de ida de los octavos de final de la Champions League frente a Bayern Münich de Alemania. Después de que el medio deportivo francés L´Equipe filtrara los problemas internos en el plantel dirigido por Christophe Galtier luego de las dos derrotas consecutivas, el crack brasileño reconoció que "hay discusiones".

En el diálogo con los periodistas antes del choque con el conjunto teutón, el delantero de 31 años apeló a la sinceridad para contar con detalles qué ocurre en el vestuario de uno de los equipos más poderosos de Europa. De paso, se enfocó en "La Orejona" y también llenó de elogios al rival de turno en el torneo que ya ganó en 2015 con Barcelona de España.

Neymar admitió los problemas internos con PSG: "No estábamos de acuerdo"

El ex Santos reconoció que tuvo un acalorado debate con el director deportivo Luis Campos. Incluso, detalló que "sí, hubo una pequeña discusión" y profundizó: "No estábamos de acuerdo, pero nos entendimos. No fue una discusión en el mal sentido de la palabra. Son cosas que pasan en el día a día, incluso con mi novia. Seguimos juntos". Igualmente, aclaró que "el fútbol no es más que el amor y una profesión. Por supuesto, hay respeto de todas las partes".

Tras las dos caídas en fila y las lesiones de Kylian Mbappé y Lionel Messi, "Ney" insistió con el concepto de que "hay discusiones que llegan" y así lo explicó: "No estamos habituados a perder. PSG está acostumbrado a ganar todos los partidos". "Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace. Creo que eso nos ayudó bastante. Hablamos, dialogamos, y cada uno aportó su punto de vista", opinó.

El atacante de París Saint-Germain también se mostró furioso por las filtraciones de lo que ocurre en el vestuario y debería quedarí allí. Al respecto, consideró que "esos rumores que salen en la prensa, hay veces que cuentan verdades... Ahora mismo la prensa saca noticias, todo el mundo las consume y son mentira".

"Desde mi primera temporada han salido rumores siempre, no sé qué tengo que hacer al respecto. Soy responsable, soy un jugador. No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa", se decargó el jugador del Seleccionado brasileño. "Hay cosas que pueden quedar entre nosotros, no es necesario que salgan las cosas que se dicen en el vestuario. Algunas informaciones son verdad y otras no", reiteró.

Neymar estalló y admitió problemas internos en PSG.

Neymar palpitó PSG vs. Bayern Münich por la Champions League

Ya en referencia al choque con el elenco de Julian Nagelsmann, "Ney" señaló que "es como el Mundial la Champions" porque "cada error te castiga". "Lo sabemos bien, es complicado. Creo que es la mejor competición del mundo junto al Mundial. Conocemos la dificultad. Estamos preparándonos, intentamos mostrar nuestra mejor versión para evitar debacles. No estamos aquí para pasear, estamos para trabajar. Queremos ganar todos los títulos posibles", afirmó.

Sobre la serie en sí ante el conjunto que ya los venció en la final del certamen en 2020, opinó que "será un partido complicado" y definió al Bayern como "un equipazo". "Tienen grandes jugadores, pero nosotros también", se ilusionó igualmente.

Por otra parte, anhela poder contar de nuevo con Mbappé en el ataque pese a las molestias físicas del astro francés. Incluso, lo calificó como "un jugador extremadamente importante, es un crack, un gran jugador". "Sabemos de su importancia. Cuando está en el campo nos sentimos más fuertes. Espero que Mbappé pueda jugar, no sé cómo está. Eso depende del entrenador. Imagino que está bien, por lo que es una buena noticia. Todos sabemos que se está recuperando y somos conscientes de ello", cerró.

PSG vs. Bayern Münich por la Champions League: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Galtier recibirá al de Nagelsmann el martes 14 de febrero de 2023, a las 17 horas de Argentina, en el Estadio del Parque de los Príncipes de París. La transmisión en vivo del partido será exclusivamente por el streaming online a cargo de Star +, la plataforma paga de ESPN.