Próximos partidos de Boca: todas las finales y el "mata mata" que le queda en el fútbol argentino

Boca Juniors volvió a ganar y llegó a una nueva final. Esto le hace a Boca un calendario repleto de definiciones desde hoy hasta fin de año. El equipo que dirige el Vasco Arruabarrena tiene varias definiciones tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ya que también en el fútbol argentino tiene mata mata, en este caso. Con Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera.

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Con el plantel enfocado en abrochar los máximos objetivos de la temporada, la agenda del conjunto de La Ribera está repleta de compromisos de máxima tensión, donde cada partido funciona como una verdadera final a eliminación directa.

1. Copa Sudamericana: La gran final continental

El plato fuerte indiscutible de este cierre de año tendrá lugar en el ámbito internacional. Boca buscará una nueva estrella continental cuando dispute la gran final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Clube Atlético Mineiro.

Fecha: Viernes 21 de noviembre de 2026.

Hora: 19:30 (hora local de Buenos Aires).

Estadio: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia).

2. Torneo Clausura: El camino en los octavos de final

En el plano doméstico, la actividad no da respiro. Tras cerrar una sólida fase regular en la tabla anual, el Xeneize se mete de lleno en los playoffs del Torneo Clausura 2026. Su primer escollo en esta fase será a partido único en condición de local, beneficiado por su ubicación en la tabla.

Rival: Club Sportivo Independiente Rivadavia.

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026.

Hora: 21:00 (hora local de Buenos Aires).

Estadio: Estadio Alberto J. Armando "La Bombonera".

3. Final de la Copa Argentina: vs Platense.

Después de vencer a Banfield en la semifinal de la Copa Argentina. El conjunto que dirige Vasco Arruabarrena jugará la final contra Platense en un torneo que, además, entrega un lugar en la Copa Libertadores que Boca ya tiene asegurado.