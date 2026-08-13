Propietarios del Leicester quieren vender al club por más de 200 millones de libras: BBC

Los propietarios del Leicester City, King Power, que llevan al frente del club de las Midlands desde 2010, pretenden vender el equipo de tercera división por más de 200 millones de libras (270 millones de dólares), informó el jueves la BBC.
El Leicester, que el 2016 sorprendió a todos con el título de la Premier League, descendió a la League One tras quedar penúltimo en la Championship la temporada pasada. Reuters solicitó comentarios al club.
El fundador del grupo tailandés de tiendas de viaje King Power, Vichai Srivaddhanaprabha, compró el Leicester a Milan Mandaric después de que la empresa firmara un acuerdo de patrocinio de la camiseta con el club.
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El Leicester, fundado en 1884, ascendió a la Premier League en 2014 y se alzó con su primer título de la máxima categoría dos años más tarde. El club ganó su única FA Cup en 2021.
Srivaddhanaprabha falleció en 2018 cuando su helicóptero se estrelló a las afueras del estadio del club.
El Leicester ha tenido dificultades para gestionar sus finanzas en los últimos años y ha descendido en temporadas consecutivas. La temporada pasada se le descontaron seis puntos por infringir las normas de gasto de la EFL.
(1 dólar = 0,7409 libras)
Con información de Reuters