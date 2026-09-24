Pronóstico y estadísticas de Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League

Portugal 🇵🇹 y Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 abren su participación en la UEFA Nations League 2026-27 este jueves 24 de septiembre a las 15:45 hs (hora de Argentina) en el Estádio José Alvalade de Lisboa. El cruce pone frente a frente al combinado luso frente a los británicos en la primera jornada del Grupo A de la Liga A.

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Historial entre Portugal y Gales

El historial oficial de partidos de selecciones mayores registra 4 enfrentamientos directos. Portugal domina la estadística con 3 victorias, mientras que Gales cosechó 1 triunfo. El antecedente más recordado e importante ocurrió en las semifinales de la Eurocopa 2016, cuando el equipo portugués se impuso por 2 a 0 con goles de Cristiano Ronaldo y Nani camino a su histórico título continental.

El rendimiento en los últimos 10 partidos

El momento futbolístico de los lusos los coloca en una posición firme. Portugal llega con un balance positivo en sus últimos diez compromisos oficiales y amistosos, en los que cosechó 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El conjunto conducido por Roberto Martínez sostiene una marcada posesión de pelota y un ritmo de elaboración muy alto.

Gales, por su parte, atraviesa una etapa de reconstrucción colectiva que arrojó bastante paridad. En sus últimas diez presentaciones, la escuadra británica registró 4 victorias, 3 empates y 3 caídas. Pese a mostrar momentos de alta eficacia de contragolpe, su principal desafío radica en encontrar solidez defensiva cuando enfrenta a potencias del continente.

Los goleadores de cada selección

En la faceta anotadora, la ofensiva de Portugal en la seguidilla reciente de partidos contó con Cristiano Ronaldo como principal referencia dentro del área, acompañado de los desbordes y goles de Rafael Leão y Bruno Fernandes. Por el lado de Gales, las conquistas se repartieron mayoritariamente entre el delantero Brennan Johnson y la presencia aérea de Kieffer Moore, quienes lideran la tabla de artilleros en la recta reciente de su selección.

Disciplina y expulsiones

Respecto al apartado reglamentario y la disciplina en cancha, ambos seleccionados han mostrado un andar sumamente limpio en la antesala de este choque. En los diez encuentros previos analizados, ni Portugal ni Gales sufrieron expulsados con tarjeta roja directa, limitando las sanciones únicamente a amonestaciones de juego en la zona media.

Ficha del partido: Portugal vs. Gales

Torneo: UEFA Nations League 2026-27 (Fase de Grupos - Fecha 1 - Liga A).

Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026.

Hora: 15:45 (hora de Argentina) / 19:45 (hora local de Lisboa).

Estadio: Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal.

Transmisión: Disney+ Premium / ESPN.

Posibles formaciones