Pronóstico y estadísticas de Independiente Santa Fe vs. River Plate por Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe y River Plate se enfrentan este miércoles en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El cruce mide al conjunto colombiano, que busca hacerse fuerte en la altura de su casa para dar el golpe, frente a un equipo argentino que pretende conseguir un resultado favorable en suelo visitante para encaminar la serie de cara a la revancha.

El historial oficial entre ambas instituciones por torneos continentales de la Conmebol registra 8 enfrentamientos directos. El conjunto de Núñez sostiene un invicto absoluto con 4 victorias y 4 empates, mientras que el elenco bogotano aún no ha podido conseguir triunfos en el registro mutuo. El último antecedente internacional se remonta a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, cuando River se impuso por 2 a 1 en el Estadio Monumental.

Rendimiento en los últimos 10 partidos

Independiente Santa Fe llega a este compromiso sosteniendo un andar con altibajos en sus últimas diez presentaciones entre el torneo local y las fases previas internacionales, acumulando 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El elenco albirrojo ha mostrado solidez cuando juega en la altura de Bogotá, apoyado en transiciones rápidas y en la eficacia en las jugadas de pelota parada.

Por su parte, River Plate atraviesa una racha con altibajos en el plano local pero con gran efectividad internacional, registrando en sus últimos diez compromisos un balance de 4 triunfos, 2 empates y 4 caídas. El conjunto de Núñez viene de cortar una racha negativa en el ámbito doméstico tras superar a Argentinos Juniors, mientras que en la fase de grupos de la Copa Sudamericana avanzó invicto como líder de su zona.

Goleadores en los últimos 10 partidos

En el aspecto ofensivo, los festejos de Independiente Santa Fe en sus últimos diez compromisos se concentraron principalmente en las anotaciones de sus atacantes de referencia y la llegada de sus volantes ofensivos, promediando un gol por partido. En River Plate, el goleo reciente estuvo repartido entre sus delanteros principales y los mediocampistas con llegada al área, destacándose la presencia de sus atacantes titulares como las principales cartas de gol en la fase ofensiva.

Disciplina y expulsiones

En cuanto al apartado disciplinario y reglamentario, Independiente Santa Fe registró un solo futbolista expulsado por tarjeta roja directa en sus últimos diez compromisos oficiales. Por el lado de River Plate, el equipo ha mantenido un comportamiento prolijo en el tramo internacional sin sufrir expulsiones en la fase de grupos, aunque en la competencia local acumuló dos tarjetas rojas en partidos de alta intensidad.

Ficha del partido: Independiente Santa Fe vs. River Plate

Torneo: CONMEBOL Sudamericana 2026 (Octavos de Final - Ida).

Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2026.

Hora: 21:30.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colombia.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.

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