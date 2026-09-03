Pronóstico y estadísticas de Grêmio vs. Internacional por Copa de Brasil

Grêmio e Internacional definen hoy jueves 3 de septiembre la llave de cuartos de final de la Copa de Brasil 2026 en la Arena do Grêmio. Tras igualar 0 a 0 en el choque de ida disputado la semana pasada en el Estadio Beira-Rio, el Clássico Grenal llega completamente abierto para definir al clasificado a las semifinales del certamen más federal del fútbol brasileño.

{{{htmlAmp}}}

Historial entre Grêmio e Internacional

El historial oficial entre ambas instituciones registra 443 enfrentamientos directos en torneos regionales, nacionales e internacionales. Internacional mantiene la ventaja histórica con 164 victorias, mientras que Grêmio cosecha 142 triunfos e igualaron en 137 oportunidades. El antecedente más cercano en esta Copa de Brasil ocurrió el pasado 27 de agosto por la ida de esta serie, con un empate 0 a 0 en un duelo cerrado e intenso.

Rendimiento en los últimos 10 partidos

Grêmio llega a esta revancha decisiva sosteniendo un balance irregular pero competitivo en sus diez presentaciones oficiales más recientes entre Brasileirão y Copa de Brasil, acumulando 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El conjunto tricolor viene de vencer por 3 a 1 a Chapecoense en el torneo de liga y se apoya en su fortaleza como local para buscar el pasaje a semifinales.

Por su parte, Internacional registra en sus últimos diez compromisos oficiales un andar de 2 victorias, 5 empates y 3 derrotas en las distintas competencias. El Colorado atraviesa una racha de tres empates consecutivos sin recibir goles (frente a Palmeiras, Atlético Mineiro y el propio Grêmio), mostrando un bloque defensivo muy firme pero necesitado de eficacia en el arco rival.

Goleadores en los últimos 10 partidos

En el plano de definición, las principales cartas de gol de Grêmio en sus compromisos más recientes han sido el centrodelantero Carlos Vinícius y el atacante danés Martin Braithwaite, acompañados por los aportes del extremo Cristian Pavón. En Internacional, las referencias en la red en el tramo reciente se reparten entre las intervenciones de Johan Carbonero, la jerarquía del colombiano Antonio Sanabria y los remates de media distancia de Alan Patrick.

Disciplina y expulsiones

En cuanto al apartado reglamentario y de conducta, el choque de ida por esta serie finalizó con cuatro futbolistas amonestados con tarjeta amarilla (Walter Kannemann y Carlos Vinícius en Grêmio; Alexandro Bernabei y Matheus Bahia en Internacional) pero sin futbolistas expulsados con tarjeta roja directa. Ambos planteles llegan con sus piezas principales disponibles en el aspecto reglamentario para este duelo decisivo.

Presente y panorama para la definición

La expectativa en Porto Alegre es máxima por tratarse de un clásico mano a mano por boleto semifinalista. Grêmio intentará asumir el protagonismo desde el inicio impulsado por el marco de su gente en la Arena, mientras que Internacional apostará al orden defensivo mostrado en sus últimas presentaciones para golpear mediante transiciones rápidas fuera de casa.

Ficha del partido: Grêmio vs. Internacional

Torneo: Copa de Brasil 2026 (Cuartos de Final - Vuelta).

Fecha: Jueves 3 de septiembre de 2026.

Hora: 20:00 (hora de Argentina) / 20:00 (hora local de Brasil).

Estadio: Arena do Grêmio, Porto Alegre, Brasil.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.

Posibles formaciones