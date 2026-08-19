Pronóstico y estadísticas de Atlético de Madrid vs. Málaga CF por La Liga

El Atlético de Madrid y el Málaga CF ponen en marcha su camino en LaLiga 2026-27 este miércoles en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El cruce reúne al conjunto colchonero, que estrena variantes tácticas en busca de pelear el campeonato, frente a un Málaga que regresa a la máxima categoría con una plantilla joven decidida a competir de igual a igual en la capital española.

Historial entre Atlético de Madrid y Málaga CF

El historial oficial entre ambas instituciones registra 72 enfrentamientos directos. El conjunto colchonero domina la estadística general con 40 victorias, mientras que la escuadra andaluza cosechó 13 triunfos e igualaron en 19 oportunidades. En los cruces más recientes por el torneo de Primera División, la tendencia favorece ampliamente al equipo madrileño, que se quedó con la victoria en sus últimos cuatro choques mano a mano.

Así les fue a Atlético y Málaga en los últimos 10 partidos

El Atlético de Madrid arrastra un andar de máxima exigencia en sus últimos diez compromisos oficiales y amistosos, en los cuales cosechó 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Durante este tramo cerró su participación de la temporada pasada disputando instancias decisivas de la UEFA Champions League frente a rivales de la talla de Barcelona y Arsenal, mientras que en su reciente pretemporada logró imponerse con autoridad ante Getafe (4-1) y Olympique de Marsella (2-1).

Por su parte, el Málaga CF llega a este estreno liguero tras firmar un balance de 3 victorias, 5 empates y 2 derrotas en sus últimas diez presentaciones entre partidos de competición y de preparación. El elenco malagueño concretó su regreso a la división de honor tras superar las fases eliminatorias del ascenso y completar ensayos veraniegos de ritmo internacional ante rivales como Fulham (2-2), Leicester City (3-3) e Ittihad FC (2-2).

Goleadores en los últimos 10 partidos

En el plano ofensivo, el goleo del Atlético de Madrid estuvo sumamente repartido en sus compromisos recientes: Rodrigo Mendoza y Carlos Martín Domínguez encabezaron el ataque durante la pretemporada con dos anotaciones cada uno, acompañados por las apariciones de Giuliano Simeone y los referentes del frente de ataque en los duelos europeos. En el Málaga CF, los festejos en los últimos diez partidos se distribuyeron principalmente entre su centrodelantero titular y las referencias por las bandas, responsables de sostener un promedio cercano a los dos goles por encuentro en el tramo final de la preparación.

Expulsados

En cuanto al apartado reglamentario y de conducta, ninguno de los dos planteles registró futbolistas expulsados por tarjeta roja directa en sus últimos cotejos preparatorios. Sin embargo, en el tramo oficial de la campaña pasada ambos sufrieron incidencias puntuales en duelos de alta intensidad: el Atlético registró una expulsión en la eliminatoria de Champions frente al Barcelona, mientras que el Málaga acumuló tarjetas rojas en la recta final de la temporada durante partidos clave ante Almería y Sporting de Gijón.