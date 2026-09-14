Primer día del Suramericano en Santa Fe y ya hubo críticas al Gobierno: "Falta inversión"

Después de haber conseguido la primera medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe ya hubo un reclamo para el Gobierno Nacional. Fue Pascual Di Tella quien se coronó campeón en la prueba de sable individual masculino pero antes de la final su entrenador lanzó un duro mensaje.

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En la previa, el entrenador Lucas Saucedo resaltó la importancia de brindar un mayor apoyo a los deportistas. "Es fundamental acompañar a nuestros atletas, pero lamentablemente falta inversión en el deporte", afirmó. Además, no escatimó en elogios para Di Tella.

El propio Pascual Di Tella expresó su alegría por la conquista y recordó un momento clave: "En 2018 había perdido contra el mismo rival en la final del Odesur, esta victoria fue una revancha". También valoró poder mantenerse compitiendo a alto nivel tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, en un torneo disputado en su totalidad durante la jornada del domingo, Pascual Di Tella integró el grupo A y comenzó la competencia con un triunfo por 5-3 ante el brasileño Bruno Pekelman, para luego derrotar al chileno Manuel Bahamonde, al peruano Leonardo Núñez, al colombiano Jacob Cardona y al paraguayo Gonzalo Ruiz para superar la fase de grupos, en la que cayó con el propio Romero.

Los cuartos de final lo volvieron a emparejar con Bruno Pekelman, a quien venció por 15-5, mientras que en la semifinal tuvo que medirse ante su compatriota Juan Bacha, que quedó relegado al bronce al caer por 15-12.

Con nueve preseas obtenidas hasta el momento, que ubican al representativo argentino como el segundo con más medallas por detrás de Brasil, a las dos obtenidas por la esgrima hay que sumarle el bronce de Romina Imwinkelried en los 10 kilómetros de natación en aguas abiertas y otros dos triunfos en natación en pileta: Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke en 100 metros de estilo pecho y 50 metros en espalda, respectivamente.

Además, Martina Barbeito se quedó con la medalla plateada en la misma categoría que Ceballos, mientras que Andrea Berrino y Lucas Alba fueron bronce en 50 metros de espalda y 800 metros estilo libre, respectivamente.