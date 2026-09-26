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Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo: sufrió un derrame pleural y permanece en terapia intensiva

El exdelantero de 40 años fue intervenido quirúrgicamente de urgencia en un centro de salud de Llavallol tras varios días de malestar. Su pronóstico continúa siendo reservado.

25 de septiembre, 2026 | 22.55
Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo: sufrió un derrame pleural y permanece en terapia intensiva

El exjugador y músico Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento de salud luego de ser ingresado de urgencia por un cuadro de derrame pleural. Debido a la gravedad de la afección, el exfutbolista debió ser operado en un hospital público de la localidad bonaerense de Llavallol, donde actualmente permanece bajo observación médica en la unidad de cuidados intensivos.

Según trascendió, el exdelantero acudió al centro sanitario tras haber padecido diversas molestias físicas que se agravaron con el correr de los días. Una vez evaluado por los profesionales, se constató la presencia de una acumulación anómala de fluido entre las capas de la pleura que recubren los pulmones, lo que motivó su inmediata intervención quirúrgica.

Por el momento, los médicos no han brindado mayores precisiones sobre la evolución del cuadro y mantienen un diagnóstico con pronóstico reservado, a la espera de ver cómo responde su organismo en las próximas horas.

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