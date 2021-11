El Leeds de Bielsa perdió y se acerca a puestos de descenso

Cayó por 2 a 1 contra el Tottenham que no tuvo a los argentinos Cristian Romero y Giovani Lo Celso.

La temporada pasada el Leeds United dirigido por Marcelo Bielsa fue una de las sensaciones de la Premier League en su vuelta a la máxima categoría del fútbol inglés tras 16 años. Terminó en la 10° posición y llegó a pelear el ingreso a copas europeas hasta las últimas fechas. Distinta es la situación en la presente temporada que lo tiene en los últimos puestos de la tabla. Hoy perdió por 2 a 1 contra el Tottenham Hotspur y sumó su quinta derrota en el torneo en 12 partidos jugados.

El equipo del Loco está en la 17° posición en la tabla a dos puntos del Burnley, el último equipo en zona de descenso. Leeds se había puesto en ventaja con un gol del inglés Daniel James al final del primer tiempo pero en el complemento el equipo londinense lo dio vuelta con goles del danés Pierre Emile Højbjerg y el español Sergio Reguilón tras captar un rebote de un tiro libre del inglés Eric Dier que dio en el palo.

El Tottenham logró su primer triunfo en Premier desde la llegada del italiano Antonio Conte como entrenador a principios de mes y subió a la 7° posición en la tabla, a un punto del Arsenal que es el último equipo que está en zona de clasificación a Europa League. Los Spurs no contaron con los argentinos Cristian Romero y Giovani Lo Celso, el primero por la lesión sufrida en el partido contra Brasil y el segundo simplemente no fue convocado para el partido.

En la previa del partido Bielsa había sido muy elogioso con el entrenador rival ya que marcó que sus “equipos que atacan con muchos jugadores, pero no por eso defienden con menos jugadores y esta es una virtud muy difícil de conseguir . Eso está muy marcado en los equipos que ha dirigido Conte y me parece algo muy saliente”. Además dijo que no se podía comparar la carrera suya con la del italiano. “Basta revisar los logros de uno y otro para ver claramente las diferencias”, expresó. Conte ganó cuatro Serie A (tres con Juventus y una con Inter), dos Supercopa de Italia (Juventus), una Serie B (Bari), una Premier League y una FA Cup (Chelsea). Por su parte Bielsa ganó tres títulos de Primera División (dos con Newell´s y uno con Vélez Sarsfield), una medalla de oro con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la EFL Championship con el Leeds United.

El equipo del rosarino con el de hoy jugó 17 partidos contra el Big Six de la Premier League integrado por Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Tottenham Hotspur. Solo ganó dos, perdió diez y empató cinco. La segunda temporada del Loco en la Premier recuerda a su paso por el Athletic de Bilbao de España donde luego de clasificar a las finales de la Copa del Rey y la Europa League en la primera campaña, en la segunda el equipo no consiguió el mismo rendimiento y estuvo cerca de los puestos de descenso hasta las últimas fechas. Terminó logrando la permanencia pero igual la directiva del Athletic decidió no renovarle el contrato.