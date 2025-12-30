Chelsea vs. Bournemouth por Premier League: hora, TV en vivo y streaming online

El Chelsea de Enzo Fernández buscará cerrar el año 2025 con una victoria cuando reciba al Bournemouth este martes en Stamford Bridge, tras caer 2-1 ante Aston Villa en su último compromiso. Los Blues, ubicados en la quinta posición de la Premier League, necesitan recuperar el buen nivel para no perder terreno en la pelea por puestos europeos, mientras que los Cherries llegan en una situación delicada, arrastrando una racha de nueve partidos sin conocer la victoria tras su pesada derrota por 4-1 ante Brentford.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Chelsea y Bournemouth, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Chelsea y Bournemouth?

El partido entre Chelsea y Bournemouth por la Premier League se jugará este martes 30 de diciembre de 2025, a partir de las 16:30 horas (hora argentina) en el estadio Stamford Bridge de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto londinense llega a este compromiso tras sufrir una dolorosa derrota por 2-1 ante Aston Villa en su propio estadio. A pesar de que Joao Pedro anotó por segundo partido consecutivo en la Premier League para adelantar a los Blues en el marcador, el equipo no pudo contener a Ollie Watkins, quien ingresó desde el banco y marcó un doblete en 21 minutos para darle vuelta el resultado a los Villanos. Esta caída cortó una racha de cuatro partidos sin perder como local para el Chelsea.

Como consecuencia de este resultado, el Chelsea cayó a la quinta posición de la tabla, quedando por detrás del Liverpool y manteniéndose apenas por encima del Manchester United gracias a la diferencia de gol. El equipo de Enzo Maresca, quien cumplió una suspensión el fin de semana, ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos de Premier League, incluyendo el empate sin goles en el enfrentamiento de ida contra Bournemouth a principios de este mes. Los Blues enfrentarán a un mismo rival dos veces en el mismo mes por primera vez desde 1998, y buscarán aprovechar su excelente historial en partidos de fin de año jugando en casa, donde acumulan 13 victorias, 8 empates y apenas 1 derrota en sus últimos 22 compromisos de cierre de año.

Por su parte, el Bournemouth atraviesa un momento sumamente complicado después de haber estado en segundo lugar de la Premier League al finalizar octubre, cuando acumulaba un impresionante récord de cinco victorias, tres empates y solo una derrota en sus primeros nueve partidos del campeonato. Sin embargo, desde entonces los Cherries han experimentado una caída drástica en su rendimiento, cosechando apenas cuatro puntos en una racha de nueve encuentros sin ganar desde su última victoria ante Nottingham Forest el 26 de octubre.

El equipo dirigido por Andoni Iraola sufrió posiblemente su peor resultado de la temporada el sábado pasado, cuando cayó 4-1 como visitante ante Brentford, con Antoine Semenyo marcando apenas un gol de consolación. Esta derrota extendió a cinco la racha de derrotas consecutivas del Bournemouth en enfrentamientos contra los Bees. Una de las principales preocupaciones del técnico español es que su equipo tiene la peor defensa como visitante de toda la Premier League, habiendo recibido 27 goles en solo nueve partidos fuera de casa, una estadística alarmante considerando que enfrentarán al cuarto equipo con más goles anotados de la división.

El historial reciente tampoco favorece a los visitantes, ya que no logran vencer al Chelsea desde diciembre de 2019, cuando Dan Gosling anotó un gol en el minuto 84 para darles una victoria por 1-0 en Stamford Bridge. Además, el Bournemouth ha ganado solo uno de sus últimos siete partidos de liga en fin de año, con un empate y cinco derrotas en ese período. En sus últimos tres enfrentamientos de liga contra el Chelsea en Stamford Bridge, los Blues han ganado dos, aunque necesitaron un gol en el minuto 95 para rescatar un empate 2-2 en el encuentro de enero de 2025.

Formaciones probables de Chelsea y Bournemouth

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; Joao Pedro.

Bournemouth: Veljko Petrovic; Julian Jiménez, Ousmane Diakite, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Lewis Cook; David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo; Evanilson.

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, deberá lidiar con varias ausencias importantes para este encuentro. El defensor Levi Colwill continúa su proceso de rehabilitación tras una lesión en el ligamento cruzado anterior, mientras que los mediocampistas Dario Essugo y Romeo Lavia permanecen descartados por problemas musculares en el muslo. La principal preocupación del entrenador italiano es el estado físico de Marc Cucurella, quien debió ser sustituido en el segundo tiempo del partido ante Aston Villa por una molestia en los isquiotibiales.

Si el lateral español no está en condiciones de jugar, Malo Gusto, quien ingresó en su lugar contra los Villanos, sería el encargado de ocupar esa posición por undécima vez en la presente temporada de Premier League. La otra alternativa, Jorrel Hato, es duda tras haber estado ausente del plantel el sábado. En el centro de la defensa también podría haber un cambio, con Wesley Fofana presionando para quitarle el puesto a Benoit Badiashile como acompañante de Trevoh Chalobah. En el ataque, Joao Pedro buscará extender su racha goleadora tras anotar en los dos últimos encuentros de liga.

Por el lado del Bournemouth, el entrenador Andoni Iraola confirmó a principios de mes que Tyler Adams estará fuera de acción durante dos o tres meses tras sufrir una lesión en el ligamento colateral medial durante el empate 4-4 ante Manchester United. El mediocampista estadounidense se suma a la lista de bajas que incluye al atacante Ben Gannon-Doak y a los defensores Veljko Milosavljevic y Matai Akinmboni.

Alex Scott, quien fue sustituido en los últimos minutos de la derrota ante Brentford, es duda para este compromiso. Por otro lado, David Brooks, Justin Kluivert y Evanilson ingresaron todos como sustitutos en el entretiempo en el Gtech Community Stadium, por lo que tienen posibilidades de comenzar desde el inicio contra el Chelsea. Antoine Semenyo, autor del gol de los Cherries en la goleada sufrida ante Brentford, mantendrá su lugar en el ataque junto al brasileño Evanilson si este último es confirmado como titular.

Chelsea vs Bournemouth: ficha técnica