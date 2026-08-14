Portero colombiano Ospina finaliza vínculo con Atlante de México sin jugar

El portero colombiano David Ospina finalizó el ‌viernes su breve ‌vínculo con Atlante sin haber debutado en el club mexicano, debido a cuestiones de salud del guardameta que formó parte de su selección en el reciente Mundial.

Medios ​locales señalan ⁠que el guardameta colombiano llegó ‌al Atlante con una ⁠lesión en el codo ⁠derecho de la que no se ha podido recuperar.

"De común acuerdo, con ⁠el arquero David Ospina, ​se ha determinado finalizar ‌su vínculo con la ‌institución. La decisión se tomó ⁠priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos ​de la ‌institución azulgrana", informó Atlante en un comunicado.

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"El club agradece a David su disposición y profesionalismo durante este breve periodo ⁠en el equipo del pueblo, y le desea lo mejor en sus futuros proyectos", agregó.

Los "Potros de Hierro" del Atlante anunciaron el 20 de julio la llegada del experimentado portero ‌colombiano de 37 años.

Antes de su llegada a México, Ospina militó en los clubes Atlético Nacional de Colombia, Niza de Francia, Arsenal de ‌Inglaterra, Napoli de Italia y Al-Nassr de Arabia Saudita.

Con la selección de ‌Colombia ha ⁠disputado 131 partidos desde su debut en febrero de ​2007, y ha participado en las Copas del Mundo de 2014 y 2018.

Con información de Reuters