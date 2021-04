En los últimos días, Sebastián "El Pollo" Vignolo se mostró muy furioso con Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol de Boca y ex compañero de trabajo en la televisión. El reconocido conductor de ESPN le reclamó al expanelista por haber cortado relación tras haberse involucrado en la directiva del "Xeneize". Sin embargo, no especificó el por qué de la pelea que tuvieron. ¿Qué pasó entre ambos?

A través del programa F90, "El Pollo" Vignolo manifestó: "Lamentablemente el tiempo te enseña a aprender algunas cosas. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío, y me decepcionó. Pero bueno, cada uno es como es. ¿Qué le vamos a hacer? Me decepcionó humanamente. ¿Quieren que le ponga nombre y apellido? A mí Cascini me decepcionó humanamente, punto. Cada uno con su vida. El respeto y sobre todo la educación no hay que perderla jamás. Tenés que acordarte de cómo fue, de cómo era, de cómo llegaste".

Pese a su descargo, el presentador de ESPN no dio demasiados detalles sobre lo que ocurrió. Sin embargo, existen varios antecedentes para comprender mejor la historia de lo que ocurrió entre el periodista y el integrante del Consejo de Fútbol de Boca, quien trabaja a la par del vicepresidente 2º Juan Román Riquelme.

Por qué se pelearon El Pollo Vignolo y Cascini:

En 2015, "El Pollo" Vignolo conducía el programa 90 Minutos, a través de la pantalla de Fox Sports. En aquel momento, y para contar con un referente de la historia de Boca dentro del programa, el conductor y la producción se contactaron con Raúl Cascini para que integrara el mismo.

Durante cuatro años, y hasta el 2019, Vignolo se la pasó ponderando a Cascini, que por aquel entonces se dedicaba a cuestionar duramente a la gestión del entonces presidente de Boca, Daniel Angelici. El exmediocampista solía decir que soñaba con ser manager o formar parte de un proyecto de fútbol del "Xeneize" o de Independiente, por lo que el conductor intentaba ponderarlo para que -en algún momento- alguno de dichos clubes lo llamara. "Yo lo noto preparado desde este lugar. Con el tiempo, aprendió a estar. Estar con nosotros creo que le da la posibilidad de aprender qué esconder o qué decir", manifestó una vez el presentador.

Luego de que fuera tentado por Riquelme para integrar la lista de Jorge Amor Ameal, Cascini dejó de lado al candidato Gribaudo una semana antes de las elecciones de 2019. Luego de la victoria, se dedicó a trabajar en el Consejo de Fútbol. Al año de la gestión, el equipo de Miguel Ángel Russo consiguió la Superliga 2019-20. Días después de la consagración, visitó Fox Sports y mantuvo un gran diálogo con Vignolo y sus excompañeros.

Sin embargo, a partir de las críticas que en ESPN se hicieron por las desprolijas salidas de Sebastián "Pol" Fernández y Julio Buffarini, que tuvieron como blanco el Consejo de Fútbol del "Xeneize", la buena relación entre "El Pollo" y Cascini se rompió por completo.

De hecho, en uno de los programas emitido hace algunas semanas, Vignolo blanqueó que Cascini no le respondía más los mensajes de Whatsapp: "Los Boca de Bianchi lo sabían hacer. En determinado momento, Cascini -cuando era amigo nuestro o nos devolvía las llamadas-, el Boca de Bianchi metía un gol y se acababa la historia".