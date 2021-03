Como suele hacer cada día, de lunes a viernes, Sebastián El Pollo Vignolo lleva adelante dos programas de ESPN. El primero es al mediodía; mientras que el segundo por la tarde. En este último, y durante los primeros minutos del programa del último miércoles, el presentador fue sorprendido por una picante propuesta de Morena Beltrán. Como consecuencia, sus compañeros quedaron con la boca abierta.

Tras haber hecho un análisis sobre la eliminación de Atlético de Madrid en Champions League, El Pollo Vignolo cuestionó a Diego El Cholo Simeone por haber sacado a Luis Suárez del equipo; mientras se desarrollaban los 58 minutos del partido ante Chelsea. Fue entonces cuando Morena Beltrán intervino y lanzó una pregunta que descolocó al conductor y a los integrantes del ciclo televisivo: Christian El Ogro Fabbiani, Marcelo Benedetto, Diego El Cholo Sottile y Roberto Leto, entre otros.

"¿Sabés hace cuánto que Suárez no convierte de visitante por Champions League?", consultó la joven periodista. Vignolo se lo tomó como un desafío y le consultó: "Pará, pará, pará, ¿qué nos ganamos?". Mientras la mesa de ESPN pensaba en la respuesta, la única mujer integrante del programa volvió a hacer otra pregunta: "¿Pueden decirnos qué ganamos con Marcelo Benedetto? Ganamos el Prode".

El conductor puso en contexto a los televidentes y relató: "Hubo una apuesta sobre cómo iban a salir los resultados de los clásicos. Morena y Marcelo Benedetto ganaron". Morena Beltrán interrumpió a su compañero y le resaltó: "Si adivinan el dato (NdeR: de la estadística de Luis Suárez), los invito a comer".

"¿Hace cuántos goles que Suárez no anota en la Champions League en condición de visitante?", insistió la periodista. Vignolo aceptó el desafío y opinó: "Para mí, hace un año". "No", le indicó la joven, con seguridad. "Hace cinco años que no convierte", agregó, generando sorpresa entre los compañeros presentes.

De qué cuadro es Morena Beltrán:

Pese a que intenta mantenerlo oculto, y mientras ejerce su trabajo se empeña en tener una mirada objetiva del fútbol argentino, Morena Beltrán es hincha de Boca desde pequeña.

De qué cuadro es El Pollo Vignolo:

Sebastián El Pollo Vignolo siempre ha manifestado que es hincha de All Boys. Sin embargo, el conductor de ESPN ha demostrado, por varias situaciones que se fueron dando en diferentes transmisiones de partidos o programas que llevó adelante, que es fanático de Boca.