Seba Domínguez y El Pollo Vignolo

Una vez más, F90 realizó un picante debate que dejó muchísima tela para cortar. En la edición de este mediodía, y por la pantalla de ESPN, Sebastián El Pollo Vignolo dejó un tema que alborotó a los fanáticos del fútbol argentino: ¿quién es el equipo con más hinchas del país? Pese al éxito que tuvo la votación en las redes sociales, la madre de Sebastián Domínguez disparó contra el conductor en pleno aire.

Durante más de una hora, los integrantes del programa Vignolo, Daniel Arcucci, Federico Bulos, Seba Domínguez, El Cholo Sottile, y El Cai Aimar opinaron acerca de cuáles son los clubes que reúnen más gente en el país. Entre los primeros puestos figuraron Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Vélez, entre otros. Sin embargo, y al parecer, a la madre del ex-Newell's hubo algo que no le gustó en absoluto.

Luego de que Mauro Palacios contara las novedades del equipo de Marcelo Gallardo, Domínguez pidió la palabra y comentó: "Tengo un mensaje de Dorita. Dorita es mi mamá". Ante la sorpresiva situación, al Pollo Vignolo le causó mucha curiosidad y expresó: "¿Qué dice Dorita?".

Seba Domínguez y El Pollo Vignolo

La madre de Seba Domínguez le escribió un mensaje en el que criticó duramente a Vignolo: "Decile al Pollo que no tiene en cuenta que hay mucha gente que está trabajando. Y los que vemos el programa, muchos somos grandes y no sabemos cómo votar".

Absolutamente sorprendido, el conductor del programa fue sutil e indicó: "Que vote. ¿Dorita vota a Newell's?". Y el ex futbolista que pasó por La Lepra y El Fortín advirtió: "Sí, pero capaz que termina votando a Vélez también, ja. Yo creo que va a votar a Newell's".

Lo cierto de todo este asunto es que Dorita, madre de Seba Domínguez, hizo una pregunta sumamente importante, ya que las redes sociales no reflejan ni pueden determinar de manera correcta la cantidad de hinchas que hay de cada equipo a lo largo y ancho del país.

La indignación del Pollo Vignolo que vincula a Riquelme:

El Cholo Sottile le preguntó a Daniel Arcucci en qué posición incluiría a Riquelme si tuviera que armar una lista de los 10 mejores jugadores en la historia del fútbol argentino: "¿El jugador 11 lo tenés?". Y el periodista que estuvo muy cerca de la vida íntima de Maradona expresó: "Riquelme está en el puesto 11 o 12. El 11 es René Housemann y el 12 es Riquelme".

Molesto por la respuesta de su compañero, El Pollo Vignolo no pudo contener el enojo e ironizó con un picante comentario: "Riquelme no va a poder salir a la calle. Se va a querer morir porque no lo votaste". Luego, disparó: "Es feo lo que estás haciendo. Es muy feo lo que estás haciendo".