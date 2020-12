El conductor de ESPN cantó algunos temas y fue destrozado por el Cabezón.

El periodista Sebastián Pollo Vignolo sacó a relucir una faceta desconocida de su vida al aire de F90, el programa que conduce al aire de ESPN. Fue en ese momento cuando, de forma inesperada, el cordobés comenzó a cantar diferentes canciones en vivo, lo que provocó la risa y la desaprobación de Oscar Ruggeri.

Escuchándolo atentamente, el Cabezón esperó que Vignolo deje de cantar para manifestarle su opinión. En forma tajante, sin ningún tipo de filtros y generando la risa de todos los presentes en el estudio, el campeón del mundo con la selección argentina en 1986 aseguró: "Sos un relator, la verdad, de los mejores, pero cantando sos horrible. Relatando sos un fenómeno que poné esa voz, pero no podés cantar".

Ante semejante desautorización de su panelista, el Pollo desafió a su compañero para que ambos se sometan a una competencia de canto. Conociendo sus capacidades y limitaciones, Ruggeri rechazó la propuesta de inmediato: "Pero qué vamos a jugar, sino se cantar. No sé cantar, no voy a cantar nada. Qué vas a venir por mí".

"Vos me toreaste y me calenté", le respondió Vignolo, a lo que Ruggeri optó por responderle con una contrapropuesta que el conductor no imaginó: "Hagamos una cosa, vamos a bailar". Claro, el ex futbolista de River Plate y Boca Juniors, entre otros, fue participante del Bailando por un sueño hace algunos años, y allí compitió junto a su hija Candela. En ese lapso, adquirió técnicas de baile que quizá antes no tenía en su repertorio.

Vignolo desafió a Ruggeri a una batalla de canto, pero el Cabezón la rechazó

Luego de expresar que el baile no es su fuerte, la balanza se terminó inclinando para el lado del Cabezón, quien al oír la negativa de Vignolo le aseguró: "Sos un cagón". Tras este desopilante momento, los compañeros de ambos estallaron de risa y luego terminaron todos cantando una famosa canción de Los Auténticos Decadentes en karaoke.

Tanto Vignolo como Ruggeri fueron protagonistas de un momento distendido, y los demás integrantes del elenco se sumaron al segmento de canto que nada tuvo que ver con la información deportiva del día a día: esa que caracteriza a uno de los programas más observados por los fanáticos del fútbol argentino.