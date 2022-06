El Pollo Vignolo se hartó del Chavo Fucks y lo echó de ESPN: "Te vas"

Vignolo se cansó del Chavo Fucks y lo echó del programa ESPN F90 mientras debatían sobre Boca en la televisión. "Te vas", le ordenó el conductor.

Sebastián "El Pollo" Vignolo se hartó de Diego "El Chavo" Fucks y lo echó en vivo de ESPN F90, el programa de televisión que conduce el relator de lunes a viernes de 13 a 15. Mientras debatían acerca de la actualidad de Boca, se dio una situación insólita durante la emisión del jueves 9 de junio de 2022.

Cuando los integrantes del ciclo conversaban acerca de las decisiones del entrenador Sebastián Battaglia, el panelista opinó que el hecho de "que jueguen los pibes debe ser una política institucional a la que el técnico se debe acoger". En ese momento, se hizo un silencio incómodo por el verbo utilizado por Fucks, que significa "recibir a una persona o a una cosa de una determinada manera". Y el presentador lo fulminó.

Apenas culminada la opinión del panelista, el conductor explotó y le dijo directamente: "¡Te vas! Te vas a la mierda... Si hay algo que no podemos permitir es esto". Además, el presentador remarcó que "es una falta de respeto", aunque los compañeros respaldaron al "Chavo". "Andá a la AFA a reclamar por la roja", acotó irónicamente Daniel Arcucci. "¡Reclamá la roja! Uso del español", le pidió en broma Marcelo "El Cholo" Sottile.

"No entiendo porque ya ni me acuerdo, pero me voy igual", se resignó "El Chavo" Fucks en ESPN. "¡Aprovechó! Traete unos cafecitos, ´Chavo´", lo desafió "El Pollo" Vignolo. "Sí, ahora vengo", le contestó el "castigado". "¡Camina como un arquero, es (José Luis) Chilavert!", lo cargó el relator mientras su colega se retiraba en busca de las infusiones.

A los pocos minutos, el panelista efectivamente regresó al piso con una bandeja entre sus manos con siete tacitas de café arriba y recibió la ovación de sus compañeros. "¿Te puedo decir algo? ¡Las medialunas se las comió en el camino! ¡Eso venía con medialunas, eh! Qué grande que es. Deles a los compañeros, yo tomo a lo último", concluyó Vignolo.

Mariano Closs y una sorpresa en ESPN por el DT de un equipo grande: "Se va"

En F12, entre los periodistas Nicolás Brusco y Esteban Edul revelaron que Eduardo Domínguez se cansó de la dirigencia de Independiente por las demoras para los fichajes en este mercado de pases del fútbol argentino. "El título es: ´Preocupado e impaciente´", comenzó Brusco con su informe acerca de la actualidad del "Rojo". "Hablamos de Domínguez y de este momento del mercado de pases de Independiente, que no avanza", amplió.

"Eduardo Domínguez, por lo que sé, perdió la paciencia. Se cansó", complementó Edul. Y hasta remarcó que "la decisión de separar jugadores y apartar juveniles es para que quede expuesto que no tiene futbolistas. No es una situación normal".

"Pero el jugador va a decir: ´Me usaste a mí por tu enojo, me limpiaste del plantel´", especuló Closs. Luego de un breve debate entre varios de los integrantes de ESPN F12, Edul insistió con que Domínguez "si no le tran refuerzos, se va, y tiene ganas de exponer todo en su próxima conferencia de prensa".

"Yo te digo que si a Domínguez no le traen refuerzos, se va", coincidió Brusco con su colega. "Palabras más, palabras menos, es: ´Si está esta plata para Blanco, que le ofrecieron todo lo que pudieron según la dirigencia, ¿por qué no está para cerrar a (Rodrigo) Aliendro, que es con quien Domínguez ya habló hace rato?", señaló con respecto al volante al que el técnico conoce porque fueron campeones juntos en Colón de Santa Fe.

Además, Brusco aseveró que el entrenador "quiere respuestas a la brevedad" y detalló que "Montenegro es el que gestiona, el que habla por teléfono, pero el esfuerzo lo tienen que hacer los dirigentes, que son los que tienen que pagar". "El problema de Domínguez no es con Montenegro, que no tiene presupuesto, de hecho trabajan codo a codo", sentenció el periodista.