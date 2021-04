El Pollo Vignolo se hartó de los manejos de Riquelme en Boca: "¿Sirve o no sirve?"

En ESPN, Vignolo cargó contra la gestión de Juan Román Riquelme.

En el aire de F90, programa que conduce por ESPN, Sebastián Vignolo cargó contra la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors. Aseguró que varios de los integrantes que el ídolo designó para estar dentro del "Xeneize" son impresentables y lo invitó a reflexionar sobre un armado "desde cero" en cuanto a la estructura de su Consejo de Fútbol.

"¿Sabés qué le falta a Boca? Le falta algo que en un momento le sobraba, le falta alegría. Yo veo a Boca... Llegué temprano a la cancha de Unión, y a veces es lindo llegar temprano porque ves todo. Vos ves la llegada de Boca, y después digo 'qué fácil está entregarle joggins de Boca a cualquiera'. Tienen joggins como si fuesen dirigentes, pero cualquiera en Boca. Se paran con una postura de arrogantes, de soberbios. De tipos que se creen que de verdad manejan a Boca taquito y lo están chocando todos los días. Una soberbia tienen", comenzó diciendo "El Pollo".

Acto seguido, Vignolo aseguró: "Yo respeto al que jugó en Boca, al que jugó la Copa, el que jugó la Intercontinental, la Libertadores. Hay otros que se creen de verdad los dueños de Boca y es gravísimo. Son empleados de Boca. Son realmente, te digo la verdad, impresentables. Con una soberbia. Hay tipos que no sabés cuál es su función pero están con el jogging de Boca. Paren un poquitito, están chocando todos los días. Yo empezaría de cero, ¿soy Boca? Empiezo de cero".

"¿Cómo armo el Consejo de Fútbol? Éste, éste y éste. ¿Me sirven? ¿Tiene el mazo Riquelme? Más allá de ser amigo o no amigo, ¿sirve o no sirve? Es como el que quiere hacer régimen. Arranco el lunes, dejo pasar las pascuas. Boca siempre arranca el lunes", agregó el periodista deportivo.

Para Vignolo, el presidente Jorge Amor Ameal es un "espectador" en su propio club

Por otra parte, Vignolo deslizó un contundente pensamiento sobre el presidente de Boca: "Ameal es un espectador de todo lo que está pasando en su club. ¿Es espectacular, no? Va, se sienta en el entrenamiento como un buen tipo. Riquelme tiene que volver a empezar, tiene que dejar los enojos de lado, las peleas de lado, las rabias. Realmente, desde arriba, hoy no puede hacer lo que hacía abajo".

En cuanto a las funciones de Riquelme, "El Pollo" diferenció: "Era un genio y adentro de la cancha resolvía. Desde afuera, desde arriba, cuesta un poquito más. Y tenés que ver a quién delegás. Saber delegar no es fácil. Tenés que ver a quién delegás, cómo ejerce el poder que vos le das, qué función tiene. Cuando a vos te regalan algo, muchas veces, vos decís 'ah, dejalo ahí'. A Riquelme nadie le regaló nada. Ahora, no todo el mundo se ganó lo que ganó Riquelme. No se crean de verdad que todos son intocables".