El Pollo Vignolo destrozó a Raúl Cascini: "Tenés que acordarte cómo llegaste"

La palabra del Pollo Vignolo contra Raúl Cascini en F90, su programa en ESPN.

Pocas veces se ha visto tan molesto como en el mediodía de este lunes. E hizo saber los motivos por los cuales se sintió decepcionado por uno de los socios de Juan Román Riquelme en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors. En ESPN, Sebastián "El Pollo" Vignolo destrozó a Raúl Cascini: la relación se quebró tras la partida de "El Mosquito" del ex 90 minutos de fútbol para trabajar dentro de las instalaciones "xeneizes".

En su editorial habitual, con la que empieza cada programa, Vignolo lanzó: "Lamentablemente el tiempo te enseña a aprender algunas cosas. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío, y me decepcionó. Humanamente, porque después... Pero bueno, cada uno es como es. ¿Qué le vamos a hacer?"

"Me decepcionó humanamente. ¿Quieren que le ponga nombre y apellido? A mí Cascini me decepcionó humanamente, punto. Cada uno con su vida. El respeto y sobre todo la educación no hay que perderla jamás. Tenés que acordarte de cómo fue, de cómo era, de cómo llegaste", exclamó el conductor cordobés, ante la atenta mirada de Oscar Ruggeri, quien asintió y acompañó las palabras de su colega.

Continuando con su relato, "El Pollo" dio a entender que Cascini falló en la "educación" y sentenció: "Eso me parece mucho más decepcionante. Vos siempre tenés, me parece, que tener educación. Lo digo ahora, tómenlo como una declaración: me decepcionó humanamente". ¿Habrá respuesta por parte del ex jugador de Boca?

La dura advertencia de Oscar Ruggeri a Riquelme

Tras la salida de Mario Pergolini de Boca, renunciando a su cargo como vicepresidente 1º, mucho fue lo que se habló en los diferentes medios sobre la actualidad dirigencial del club "xeneize". Una de las voces que más se oyó fue la de Oscar Ruggeri, quien este viernes volvió a cargar contra Juan Román Riquelme y le realizó una dura advertencia en el aire de ESPN.

"Lo que veo de afuera es Riquelme el club. Olvídense, lo dije el primer día. Riquelme le hizo ganar las elecciones, ¿y después que va a hacer? ¿Se va a quedar sentado? Va a manejar, a su forma va a manejar. Yo sigo insistiendo en que hay que prepararse", comenzó diciendo "El Cabezón", ante la atenta mirada del conductor Sebastián Vignolo.

Acto seguido, Ruggeri continuó: "Hay que prepararse para las cosas, y más para estos cargos. Estos puestos en estos clubes, porque el club no es de una persona. Es un pedacito de cada socio o de cada hincha. Son muy grandes estos clubes. Se veía venir, iban a hacer algo, lo iba a hacer el otro por acá. Ya está, quedaron ellos. Están solos, ahora tienen que manejar el club".