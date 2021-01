De qué equipos son hinchas los periodistas de 90 minutos de fútbol (F90), el programa de Sebastián Pollo Vignolo en ESPN.

Todos los periodistas deportivos tienen pasión o preferencia por un equipo en particular. Y si bien muchas veces se escudan detrás de un elenco de menor jerarquía para apaciguar las aguas y calmar las olas que atentan contra su objetividad, en determinados momentos la verdad sale a la luz. Este es el caso de los periodistas de F90 (90 minutos de fútbol), el programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. ¿De qué clubes son hinchas sus integrantes?

En este video realizado por Pecheadas legendarias, se puede observar cómo y de qué forma cada uno de los protagonistas (Vignolo, Ruggeri, Arcucci, Bulos, Domínguez, Aimar, Fucks y Sotille), mostraron de forma implícita o explícita su favoritismo por diferentes equipos de la Primera División del fútbol argentino.

Cai Aimar - Rosario Central

Si bien el "Cai" no se pronunció directamente sobre su fanatismo por el "Canalla", en una entrevista con El Gráfico en el año 2009 afirmó: "Si me preguntás hoy, me siento más hincha de Central que de Boca". A su vez, y como se pudo observar detrás suyo en una salida en directo vía zoom, tene un banderín de Rosario Central en su casa, y en Twitter compartió una foto en donde su nieto tiene la camiseta de Central.

Daniel Arcucci - Racing Club

De forma directa, y al aire de 90 minutos de fútbol, el periodista le manifestó a Marcelo Tinelli (entrevistado de ese momento): "Yo siempre lo dije, soy de Racing Club. Yo lo digo, Marcelo. Soy de Racing, lo dije siempre. Desde que empecé, en El Gráfico".

Diego Fucks - Independiente

El "Turco" Mohamed tuvo un fuerte entredicho con el "Chavo", a quien le manifestó: "¿Vos vas a hablar como hincha de Independiente o como periodista? Vos dijiste que Borghi era un desastre porque no podía salir campeón. Vos hablás como hincha de Independiente, hablá como periodista".

Por otra parte, en un clásico de Avellaneda, un medio partidario de Independiente lo encontró y entrevistó en una de las escaleras de las tribunas del estadio Libertadores de América: "Recién lo hablaba con mis hijos, yo creo que el estadio está incómodo y cuesta mucho llegar. Yo no admito un partido clásico sin hinchas visitantes".

Sebastián Domínguez - Newell's

Es hincha del equipo rosarino. En diálogo con El Gráfico, Domínguez aseguró que es hincha de Newell's y de hecho nunca lo ha ocultado. Más allá de vincularse con Vélez Sarsfield por su exitoso paso por Liniers, el corazón del "Seba" es rojo y negro.

Marcelo Sottile - Boca

En un momento del programa, Sottile aseguró que Boca es el club más grande de Argentina. "Decir los dos es nada, Boca es el más grande de Argentina. No hay ninguna duda, hasta D'Onofrio sabe que es peor descender que ganarle una final a tu clásico rival. No digamos más, aunque quede divino, que River se hizo más grande. No se hizo más grande por eso".

Federico Bulos - Boca

Al aire de Fox Sports, Bulos dijo que el campeonato de Boca en 2019 "había que ganarlo y lo ganamos, lo ganaron con goles de Wanchope". Esta equivocación inconsciente le valió la risa de sus compañeros y el "Negro" no supo cómo salir de este momento.

Oscar Ruggeri - River

Si bien de chico era de Boca y de grande no se mostró públicamente con ningún color, todo se inició en el momento en que el Cabezón se marchó del Xeneize para irse a River a mediados de los '80: "Yo quería jugar en un equipo grande, me abrió las puertas River y me fui. Feliz de la vida, por lo que viví. Yo no estaba en un grande, Boca era de lo peor. Seis años jugué en Boca, cobré una vez: en el '81 cuando vino Maradona. No teníamos ropa, nos juntábamos a la 1 y media de la tarde en la cancha de Boca y jugábamos a las 4 de la tarde".

Sebastián Vignolo - Boca Juniors

Si bien se mostró siempre como hincha de All Boys, el Pollo tiene un fanatismo implícito por Boca Juniors. Al aire de ESPN, Vignolo manifestó en un cruce con Ruggeri por la actuación del Xeneize en la última Copa Libertadores: "¿Y lo que hicimos hasta recién qué pasó?".