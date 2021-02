Ruggeri se indignó con un comentario de Vignolo: "Tiran boludeces"

En F90, por lo general, se suelen dar debates picantes y contrapuntos en las opiniones del conductor y sus panelistas. Este martes no hubo excepciones: tal es así, que Oscar Ruggeri se indignó con un comentario lanzado por Sebastián "Pollo" Vignolo. Éste último defendió, futbolísticamente, a los hermanos Óscar y Ángel Romero de San Lorenzo asegurando que ni Boca ni River poseen deportistas con sus cualidades.

"Son diferentes, tienen que ser titulares, hacen la diferencia. En un ratito, le dan al equipo un salto de calidad que el resto no. Así como los Romero son criticables, según dicen afuera, yo creo que son imprescindibles adentro", comenzó diciendo Vignolo, mientras Ruggeri lo escuchaba atentamente en lo que fue el inicio del programa donde el conductor realiza sus habituales editoriales.

Acto seguido, el "Pollo" fue un poco más allá y agregó: "¿Saben cuál es la única gran diferencia que tienen los Romero? La pierna con la que patean, y hasta el perfil los favorece para buscarse permanentemente. Tienen una relación dentro de la cancha tan particular, que entonces entiendo muchas cosas. Yo estoy convencido que ni Boca ni River tienen futbolistas... Si tuviesen a los Romero en el plantel, podrían ser más protagonistas de la Copa Libertadores de lo que son. Dabove, no sé cómo va a hacer, pero tienen que jugar".

En ese momento, Oscar Ruggeri se alertó, comenzó a reírse y exclamó: "Ah, mierda. A la mierda. No, ah, no. No. No. A la mierda. La que tiraste, iba bárbaro, te juro. Ibas bárbaro. Ya si tiran boludeces... Gallardo está desesperado. No me parecen dos fenómenos, son buenos jugadores. ¿Por qué te creés que los de Boca, River, no fueron a buscarlos?".

La bomba del Pollo Vignolo sobre el futuro de Gallardo en River

Luego del triunfo por 3-0 sobre Rosario Central, River Plate continúa con sus entrenamientos pensando en el próximo choque ante Platense. Con Marcelo Gallardo al frente del plantel, y tras asegurar que no tiene apuros por marcharse a otra liga para demostrar que puede ser "mejor entrenador", todo parece ser tranquilidad dentro de las instalaciones del estadio Monumental. Sin embargo, al aire de ESPN, Sebastián Vignolo anunció una bomba que cambió el panorama de los hinchas "millonarios".

"Ayer alguien me llamó por teléfono, tarde, muy tarde, y me dijo 'Gallardo va a a seguir en River, por lo menos, un año o un poco más'. Salvo que aparezca en el radar un equipo premium totalmente premium. Pero premium, eh. Va a seguir en River un largo tiempo más", soltó el "Pollo", quien de este modo disipó las dudas sobre cuánto es el tiempo que el "Muñeco" continuará al frente de "La Banda" y dejó en claro que su estadía trascenderá al año 2021.