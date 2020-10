El Pollo Vignolo y una sorpresiva orden a sus compañeros frente a las cámaras.

El periodista Sebastián Vignolo es uno de los personajes más destacados del mundo deportivo. Al frente de 90 minutos de fútbol en la pantalla de ESPN, el Pollo siempre se destaca por realizar análisis inesperados o lanzar palabras polémicas sobre los diferentes temas que en su programa se abarcan. Y en las últimas horas, el conductor lanzó una inesperada orden que fue tomada con sorpresa por sus panelistas. De hecho, uno de ellos se molestó: "Somos los mulos".

Comenzando su editorial del día miércoles 21/10, tras el triunfo de River sobre Liga de Quito por 3 a 0, el Pollo apareció en escena con tres globos (uno blanco, otro azul y, el último, rojo). Acto seguido, Vignolo procedió a repartirlos entre su panel: el rojo fue para Diego Chavo Fucks, el azul para Sebastián Domínguez y el blanco para Oscar Ruggeri. ¿Qué fue lo que quiso expresar?

La explicación de Vignolo y el por qué llevó globos al estudio

Con sus compañeros sosteniendo los globos que él mismo llevó al estudio de ESPN, Vignolo les manifestó: "No lo suelten. Panamericana, sábado a la tarde, un poco de viento. A mí me gusta mirar lo que pasa a los costados. Había lo que parecía un campeonato de cometas. Estaba un tipo con un barrilete, se movía de un lado para el otro. El tipo lo traía, lo soltaba, lo soltaba. Era un fantasmita, lo traía, lo soltaba. Lo movía para un lado, para el otro. Había otro que se metió en un bolonqui, se le enredó con un cable, se le fue al árbol. Se le soltó. El pibe le lloraba".

"Este hacía lo que quería, lo manejaba como quería. Si lo soltás se va. Se va, se va, se va. Lo que están haciendo ustedes con el globo es lo que hace Gallardo con River", sentenció el Pollo, generando la risa de algunos integrantes del elenco televisivo. Otros, en tanto, exhibieron su malestar.

El enojo de Sebastián Domínguez y el momento en que Ruggeri debió subirse a una escalera

Vignolo prosiguió: "El piolín son los jugadores, la mano es de Gallardo. El globo es River. Lo maneja, lo lleva lo trae. Lo tiene adiestrado, la tiene clarísima". Allí fue cuando Sebastián Domínguez (quien sostenía el globo azul) le respondió: "Y nosotros somos los mulos".

En tanto, el conductor de 90 minutos de fútbol procedió a explicar por qué decidió llegar con globos y solicitar la ayuda de sus compañeros de programa: "Mientras Gallardo no haga esto, mientras no suelte River, no suelte el globo, River va a estar en buenas manos. Va a tener a su adiestrador, al mejor entrenador que puede tener". Tras este suceso, Oscar Ruggeri debió subir a una escalera: tuvo que buscar, en el techo del estudio, aquel globo azul que Sebastián Domínguez soltó por decisión del conductor.