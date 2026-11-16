Polémica en Ferro vs. Gimnasia y Tiro: la mano previa al gol de Rojas que el árbitro no cobró

El duelo entre Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Tiro de Salta por el Reducido de la Primera Nacional quedó marcado por la polémica: el conjunto norteño se adelantó en el marcador a los 15 minutos gracias al gol de Fabricio Rojas, pero el tanto debería haber sido anulado por una mano previa en el control. A pesar de esta situación, el árbitro Maximiliano Manduca no advirtió la infracción y lo convalidó; al entretiempo, el 'Albo' se impone por la mínima en Caballito y da el gran batacazo.

{{{htmlAmp}}}

Noticia en desarrollo.