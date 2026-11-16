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Ferro Carril Oeste

Polémica en Ferro vs. Gimnasia y Tiro: la mano previa al gol de Rojas que el árbitro no cobró

El delantero del conjunto salteño aprovechó el rebote a su favor dentro del área para adelantar a su equipo en Caballito. Sin embargo, controló la pelota con la mano y el tanto debería haber sido anulado, aunque el árbitro Maximiliano Manduca lo dio por válido.

15 de noviembre, 2026 | 21.20
Ferro Carril Oeste, Primera Nacional, fútbol argentino, Gimnasia y Tiro de Salta

El duelo entre Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Tiro de Salta por el Reducido de la Primera Nacional quedó marcado por la polémica: el conjunto norteño se adelantó en el marcador a los 15 minutos gracias al gol de Fabricio Rojas, pero el tanto debería haber sido anulado por una mano previa en el control. A pesar de esta situación, el árbitro Maximiliano Manduca no advirtió la infracción y lo convalidó; al entretiempo, el 'Albo' se impone por la mínima en Caballito y da el gran batacazo.

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