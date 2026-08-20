Platense hace historia en los penales y avanza a cuartos en Libertadores

FOTO DE ARCHIVO. Copa Libertadores: sorteo de la fase de grupos

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BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - Platense consiguió una histórica clasificación ‌a los cuartos ‌de final de la Copa Libertadores al vencer el miércoles 7-6 en la tanda de penales a Coquimbo Unido en Chile, luego de igualar 1-1 en el marcador global.

El arquero Juan Pablo Cozzani se convirtió en el héroe de la serie al tapar ​el séptimo penal ⁠a Salvador Cordero y llevar a su equipo ‌a la próxima ronda en la ⁠primera participación en la Libertadores.

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"Esto ⁠es una alegría y que lo disfruten, porque esto es histórico para el club y para nosotros", dijo ⁠el DT Martín Palermo tras la victoria.

Para Platense ​convirtieron Agustín Lagos, Mateo Mendia, Nicolás ‌López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, ‌el meta Cozzani y Martín Barrios.

En Coquimbo anotaron ⁠Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Elvis Hernández, Juan Cornejo, el arquero Diego Sánchez y Alejandro Azócar.

Tras el empate sin goles en la revancha en Chile ​y el ‌triunfo por penales, Platense enfrentará en la próxima ronda al Fluminense, que el martes superó a Independiente Rivadavia.

Por su parte, Palmeiras superó 1-0 como visitante a Cerro Porteño en el ⁠estadio La Nueva Olla de la ciudad paraguaya de Asunción y clasificó a la próxima ronda con un marcador global de 2-1 tras el empate 1-1 en la ida en Brasil.

Palmeiras jugará ante el vencedor de la serie que se definirá el jueves entre Mirassol ‌y Liga Deportiva Universitaria.

El gol del triunfo para el conjunto brasileño lo anotó el paraguayo Gustavo Gómez a los 41 minutos a través de un remate de cabeza.

En el otro partido del miércoles, Flamengo venció 2-1 ‌como local a Cruzeiro en el estadio Maracaná y avanzó con un marcador global de 3-2 a los cuartos, ‌donde espera por ⁠el vencedor de Deportes Tolima - Independiente del Valle.

Los goles del vigente campeón Flamengo ​los anotaron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Samuel Lino, mientras que para Cruzeiro convirtió el argentino Lucas Romero.

Con información de Reuters