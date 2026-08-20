Platense hace historia en los penales y avanza a cuartos en Libertadores

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BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - Platense consiguió una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer el miércoles 7-6 en la tanda de penales a Coquimbo Unido en Chile, luego de igualar 1-1 en el marcador global.
El arquero Juan Pablo Cozzani se convirtió en el héroe de la serie al tapar el séptimo penal a Salvador Cordero y llevar a su equipo a la próxima ronda en la primera participación en la Libertadores.
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"Esto es una alegría y que lo disfruten, porque esto es histórico para el club y para nosotros", dijo el DT Martín Palermo tras la victoria.
Para Platense convirtieron Agustín Lagos, Mateo Mendia, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, el meta Cozzani y Martín Barrios.
En Coquimbo anotaron Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Elvis Hernández, Juan Cornejo, el arquero Diego Sánchez y Alejandro Azócar.
Tras el empate sin goles en la revancha en Chile y el triunfo por penales, Platense enfrentará en la próxima ronda al Fluminense, que el martes superó a Independiente Rivadavia.
Por su parte, Palmeiras superó 1-0 como visitante a Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla de la ciudad paraguaya de Asunción y clasificó a la próxima ronda con un marcador global de 2-1 tras el empate 1-1 en la ida en Brasil.
Palmeiras jugará ante el vencedor de la serie que se definirá el jueves entre Mirassol y Liga Deportiva Universitaria.
El gol del triunfo para el conjunto brasileño lo anotó el paraguayo Gustavo Gómez a los 41 minutos a través de un remate de cabeza.
En el otro partido del miércoles, Flamengo venció 2-1 como local a Cruzeiro en el estadio Maracaná y avanzó con un marcador global de 3-2 a los cuartos, donde espera por el vencedor de Deportes Tolima - Independiente del Valle.
Los goles del vigente campeón Flamengo los anotaron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Samuel Lino, mientras que para Cruzeiro convirtió el argentino Lucas Romero.
Con información de Reuters