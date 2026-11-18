Luego del cambio de reglamento técnico, la Fórmula 1 llegará con otros cambios en la próxima temporada, como el regreso de algunos trazados que llevan años fuera de la máxima categoría. Tal es el caso del Circuito de Estambul, que formó parte del calendario entre 2005 y 2011 y tuvo un breve regreso de emergencia durante la pandemia en 2020 y 2021, lo que sentó las bases para el retorno definitivo.

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De hecho, la F1 firmó un contrato con las autoridades del Istambul Park de cinco años para la disputa del Gran Premio de Turquía, que se desarrollará entre 2027 y 2031, aunque el plan de los turcos es extender aun más su estadía en el certamen. Tal es así que Eren Uclertopragi, presidente de la Federación Turca de Automovilismo, reconoció que invertirán en obras de infraestructura para mejorar todo el recinto.

“Habrá importantes mejoras en el circuito. Modernizaremos nuestro circuito hasta el nivel que alcanza la F1 actualmente. Por supuesto, estamos trabajando en el aspecto de la infraestructura”, afirmó en una reciente entrevista con Motorsport. En este sentido, la idea es mejorar las tribunas y crear zonas exclusivas para los fans destinadas a mejorar la experiencia de los asistentes a cada edición del GP de Turquía.

“Modernizaremos nuestro circuito hasta el nivel que alcanza la F1 actualmente. Por supuesto, estamos trabajando en el aspecto de la infraestructura”, agregó, consciente de que los aficionados no estuvieron tan cómodos en años anteriores. Y es que Estambul siempre fue uno de los circuitos favoritos de los pilotos, sobre todo por su icónica Curva 8, pero ha quedado al debe en cuanto a la experiencia de los fans.

“Siempre fue un circuito de pilotos, pero ahora estamos intentando convertirlo también en un circuito para los aficionados. Eso empieza con el control del tráfico y la gestión de multitudes”, reconoció el ejecutivo. Cabe mencionar que el GP de Turquía se disputará en el marco de la decimoséptima fecha de la F1 2027, programada para el fin de semana del 1º al 3 de octubre.

La icónica Curva 8 de Estambul.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Brasil