Fórmula 1: el piloto sudamericano que podría sumarse a la grilla para la siguiente temporada

Después de apenas dos años desde su arribo a Haas, Esteban Ocon parece no tener asegurada su continuidad en la Fórmula 1. A principio de la temporada, corrieron rumores acerca de la posible no renovación del francés, cuyo rendimiento ha sido notablemente inferior al de Oliver Bearman, lo que llevaría al equipo estadounidense a apostar por otra alternativa para 2027 y contratar a una de las estrellas sudamericanas de la F2.

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Se trata de Rafael Cámara, el brasileño que fue campeón de la F3 2025 y actualmente es uno de los principales contendientes al título, puesto que se ubica en el segundo lugar con 170 puntos, solo siete por debajo del búlgaro Nikola Tsolov. A solo tres fechas del final de la temporada, la situación del sudamericano ha llamado la atención de Haas, que estaría en proceso para concretar su arribo a la máxima categoría para el próximo año.

De acuerdo con el medio italiano Autoracer, la presión por fichar a Cámara viene directamente de Gene Haas, el dueño del equipo, y no tanto de Ayao Komatsu, el director a cargo de las operaciones de la sede de Kannapolis. Y es que el oriundo de Recife no era la primera opción del ingeniero japonés, que tenía otros nombres en mente para reemplazar a Ocon, tales como Leonardo Fornaroli, vigente campeón de la F2.

No obstante, Haas consideró, además, el historial que trae el brasileño como integrante de la Academia Ferrari, que lo fue incluyendo poco a poco en test privados a bordo de un F1. De hecho, Cámara se ha convertido en piloto de reserva de la escudería italiana, por lo que viene sumando horas en el simulador y conociendo la estructura de un equipo enorme de la F1, algo que sin dudas resulta importante para la escudería norteamericana.

Otro detalle no menor es que el equipo estadounidense ha llevado a cabo unas pruebas con sus candidatos al segundo asiento para 2027, valorando no solo sus resultados, sino también la adaptación, preparación y constancia. En este sentido, Cámara realmente ha impresionado a Gene Haas, quien lo tiene como su favorito para el cupo restante, aunque eso no elimina la variable de Fornarolli, que permanece como una alternativa.

Cámara es el vigente campeón de la F3.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de España