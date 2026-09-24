El pedido de disculpas de la jugadora de pádel apartada por comentarios antisemitas: "No existen excusas"

Horas después de que se hicieran públicas las declaraciones antisemitas que Florencia Guerra Sodero, jugadora de pádel argentina, realizó en redes sociales, la deportista publicó un comunicado para pedir disculpas por sus dichos. Tras ser apartada por la Asociación de Pádel Argentino, la joven expresó sus "más profundas y sinceras disculpas" por sus mensajes discriminatorios: "No existen excusas ni justificativos para mis palabras".

{{{htmlAmp}}}

Guerra Sodero había publicado en ocasiones anteriores frases contra los "judíos", tanto en X como en Instagram. "Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país", añadió. Por último, se puso a "entera disposición" para "llevar a cabo tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación".

El pedido de disculpas de Guerra Sodero: "No existen excusas".

Los aberrantes dichos antisemitas de la deportista Florencia Guerra Sodero

A través de las redes sociales se hicieron virales diferentes posteos de la joven que no tardaron en salir a la luz. El más reciente fue una story en Instagram en la que contó la noticia de su participación en el Panamericano y avisó que haría una encuesta para que "la gente vote".

Entre ellos incluyó a "amigos, conocidos, familia, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres y clase media", pero dejó un mensaje vergonzoso para sus seguidores judíos. "No hay ningún tipo de distinción, excepto judíos -ustedes no son bienvenidos-", escribió. Además, se mostró en contra de la DAIA en uno de sus publicaciones en X (ex-Twitter) y atacó a la comunidad por diferentes motivos.

La sanción para la deportista argentina por sus dichos antisemitas

A través de sus redes, la APA (Asociación Pádel Argentino) aseveró que repudia en forma categórica las expresiones antisemitas difundidas desde cuentas personales de la jugadora que es integrante de la delegación argentina que está clasificada al torneo. A su vez, agregaron que la representación de nuestro país exige el máximo respeto por la dignidad de las personas y quien se expresa en contra de esos principios no puede "invocar la camiseta nacional". Además, advirtieron que todos los integrantes del pádel están obligados a respetar los derechos de los demás sin distinción de religión ni origen étnico y son incompatibles con toda forma de discriminación.

Por otro lado, también detallaron que abrieron el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la deportista en cuestión podrá ejercer su derecho de defensa. Por último, insistieron en que vestir los colores de nuestro país es un honor y una responsabilidad sin exclusión de ninguna clase y dejaron en claro que reafirman su compromiso con el deporte expresando su solidaridad con la comunidad judía y quienes se sintieron afectados u ofendidos.

Cómo denunciar antisemitismo en Argentina

Para denunciar actos de antisemitismo y discriminación hacia judíos en Argentina, el canal institucional comunitario más directo es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que centraliza y asiste en este tipo de casos. También podés acudir a los canales judiciales y del Estado.







A continuación se detallan las opciones y vías de comunicación disponibles:

1. A través de la DAIA (Vía Comunitaria)

La organización cuenta con un Departamento de Asistencia Comunitaria (DAC) y permite reportar agresiones tanto físicas como virtuales (redes sociales), amenazas, daños materiales o inscripciones discriminatorias.

Plataforma Web: Podés completar el formulario en línea en la Plataforma de denuncias de la DAIA o ingresar a su sección general de Denuncias DAIA.

Podés completar el formulario en línea en la Plataforma de denuncias de la DAIA o ingresar a su sección general de Denuncias DAIA. Correo electrónico: Enviando un mail a adac@daia.org.ar .

Enviando un mail a . Teléfono: Comunicándote al 4378-3212 .

Comunicándote al . Aplicación móvil: Utilizando la app APDA (disponible para sistemas operativos iOS y Android).

2. Vías Judiciales y Estatales

Dado que la discriminación basada en la religión o etnia constituye un delito en Argentina (bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios), podés realizar una denuncia formal ante las autoridades del Estado: