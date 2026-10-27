Kylian Mbappé protagoniza un nuevo escándalo extradeportivo, en esta oportunidad en China. El delantero de Real Madrid de España respondió en una entrevista acerca de los memes de "dictador" en las redes sociales. Allí, suelen hacer compilados con videos y fotos del francés dentro de la cancha, recriminándoles a sus compañeros por algunas decisiones en los partidos y con actitudes reprochables para un líder. Incluso, lo tratan de soberbio y ególatra, entre otros calificactivos negativos.

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Consultado al respecto, el atacante de 27 años respondió entre risas: "El que más me gusta es ese de un dictador chino (Mao Zedong), me causa mucha gracia, es con el que más me he reído... A veces lo uso con mis amigos". Por ese motivo, desde el Partido Comunista Chino salieron al cruce del astro galo: dejarán de transmitir los partidos de LaLiga y las marcas con la imagen de "Kiki" ya la retiraron de sus envases. La televisión estatal del gigante asiático, CCTV, no emitirá más ningún encuentro que involucre a Real Madrid ni a Mbappé.

Ciertas empresas como Dongpeng, Mengniu y Milkground cancelarán sus contratos publicitarios con el jugador. La plataforma Xiaohongshu y el portal deportivo Dongqiudi también habían tomado distancia del delantero en los días previos.

A todos ellos se sumó la intervención de LaLiga, que había censurado las palabras del futbolista. El presidente de la competición, Javier Tebas, emitió un comunicado en el que pidió disculpas en nombre de LaLiga y de sus clubes, y advirtió: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación de la competición con China". Tebas anunció, además, un protocolo de sensibilización y comunicación que se desarrollará junto a los clubes y los jugadores.

Mbappé le pidió perdón a China tras el escándalo: "Arrepentido"

“Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, escribió el futbolista francés en su cuenta oficial de X (@KMbappe), quien reconoció que sus palabras “han herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo”.

En el comunicado, "La Tortuga" reconoció: “Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”. El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y máximo goleador de la historia de los Mundiales cerró su mensaje con una disculpa explícita: “Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención”.

Quién fue Mao Zedong, el "dictador chino" de los memes de Mbappé

Mao Zedong, protagonista indirecto de la polémica con Mbappé en China.

Se trató del máximo dirigente del Partido Comunista y el fundador de la República Popular China en 1949. Como líder del país hasta su muerte en 1976 a los 82 años, implementó un modelo político y económico basado en el marxismo-leninismo adaptado a la realidad rural de su país, con una corriente ideológica conocida popularmente como maoísmo.

Bajo su gobierno dictatorial, China pasó de ser una sociedad semifeudal azotada por guerras civiles a una nación unificada y con peso geopolítico global. Sin embargo, su legado es sumamente polarizante debido a los millones de víctimas provocadas por sus radicales experimentos sociales.