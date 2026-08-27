Qué pasa si River hoy gana, pierde o empata frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Después de un empate sin goles en el primer encuentro disputado en Bogotá, River y Independiente Santa Fe se enfrentarán esta noche en el estadio Monumental para definir quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La serie se reprogramó tras el terremoto que sacudió Colombia, lo que añadió una tensión extra a esta llave que entrega el último cupo para seguir en la competencia continental. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet sufrió en la ida, pero valoró el resultado conseguido lejos de casa.

Ahora, el Millonario tendrá la misión de asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo. Cada resultado modificará el panorama de la clasificación, por lo que la expectativa es máxima en Núñez para este partido decisivo.

El que logre superar esta fase se medirá con Vasco da Gama en cuartos, un rival brasileño que eliminó a Olimpia de Paraguay en la ronda anterior y que llega con buen nivel al cruce.

Escenarios posibles en la definición: un triunfo de cualquiera de los dos equipos llevará a ese club directo a la siguiente ronda, mientras que un empate sin goles obligaría a definir al ganador en los penales, dada la igualdad en el marcador global. Si River cae bajo cualquier resultado quedará fuera de la Copa al igual que si le pasa a Independiente Santa Fe.

El duelo de esta noche no solo marcará el paso a cuartos, sino que también será una prueba de carácter para River, que buscará aprovechar la localía y el apoyo de su gente para avanzar en la Copa Sudamericana.