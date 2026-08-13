Partido inaugural del Celta contra Osasuna en LaLiga española es aplazado por hongos en el campo

El Celta de Vigo anunció el jueves que su partido inaugural en LaLiga española contra el Osasuna fue aplazado tras un brote de hongos que ha afectado al terreno de juego del estadio de Balaídos.
El equipo gallego tenía previsto recibir a los navarros el domingo, pero el encuentro fue aplazado tras una decisión acordada por ambos clubes y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a raíz de una inspección técnica realizada por LaLiga.
La inspección reveló que un brote de hongos había dañado la superficie de juego de Balaídos, mientras que las condiciones meteorológicas adversas habían socavado los recientes avances en su recuperación, dejando el campo en condiciones inadecuadas para su uso.
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"LaLiga, en coordinación con ambos clubes y la RFEF, ha decidido aplazar el encuentro que debía enfrentar al Celta y a Osasuna el próximo domingo en Abanca Balaídos debido a una enfermedad que ha afectado al césped del estadio", indicó LaLiga en un comunicado.
El partido se ha reprogramado para el 27 de agosto.
Con información de Reuters