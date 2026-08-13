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Partido inaugural del Celta contra Osasuna en LaLiga española es aplazado por hongos en el campo

13 de agosto, 2026 | 12.02
Partido inaugural del Celta contra Osasuna en LaLiga española es aplazado por hongos en el campo

​El Celta de Vigo anunció el jueves que ‌su partido ‌inaugural en LaLiga española contra el Osasuna fue aplazado tras un brote de hongos que ha afectado al terreno de juego del ​estadio de ⁠Balaídos.

El equipo gallego tenía ‌previsto recibir a los ⁠navarros el domingo, ⁠pero el encuentro fue aplazado tras una decisión acordada por ⁠ambos clubes y la ​Real Federación Española ‌de Fútbol (RFEF), a ‌raíz de una inspección ⁠técnica realizada por LaLiga.

La inspección reveló que un brote de hongos había dañado ​la ‌superficie de juego de Balaídos, mientras que las condiciones meteorológicas adversas habían socavado los recientes ⁠avances en su recuperación, dejando el campo en condiciones inadecuadas para su uso.

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"LaLiga, en coordinación con ambos clubes y la RFEF, ha decidido aplazar ‌el encuentro que debía enfrentar al Celta y a Osasuna el próximo domingo en Abanca Balaídos debido a una enfermedad ‌que ha afectado al césped del estadio", indicó LaLiga en ‌un comunicado.

El ⁠partido se ha reprogramado para el 27 ​de agosto.

Con información de Reuters

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