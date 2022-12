Países Bajos busca mejorar su fútbol, pero también se alegra de ganar

Los futbolistas de Países Bajos han admitido que aún no han impresionado en el Mundial, pero el centrocampista Marten de Roon insistió en que el equipo está buscando una solución antes del choque de octavos de final del sábado contra Estados Unidos.

Los neerlandeses ganaron el Grupo A, pero han sido criticados por no haber jugado con convicción o autoridad en sus tres primeros partidos en Qatar, en los que vencieron a Senegal y Qatar y empataron ante Ecuador.

"Estamos buscando, eso está claro. Esperamos que mejore (el nivel del equipo), todos lo esperamos", dijo De Roon en una rueda de prensa el jueves, convirtiéndose en otro jugador en dar la razón a los críticos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Pero el primer objetivo es pasar a la siguiente ronda. No estamos jugando mal a propósito. ¿Quizás alguno de ustedes tenga la solución?", preguntó en diálogo con periodistas.

De Roon entró en juego junto a Frenkie de Jong en el último partido contra Qatar, en el que los neerlandeses ofrecieron una actuación lánguida contra los anfitriones, ya eliminados, aunque ganaron 2-0.

"Teníamos que ganar el partido anterior, pero ahora la presión es, por supuesto, aún mayor. Ahora no podemos permitirnos ningún error", añadió el centrocampista del Atalanta.

"Por supuesto, preferiríamos (...) ganar 5-0 siempre y convertirnos en campeones del mundo, pero no es tan sencillo. Ganar cuenta el sábado, pero cómo lo hagamos importa menos. Incluso si es necesario a través de los penales".

"No me importa ser campeón del mundo sin haber hecho un buen partido. Lo positivo es que no hemos perdido. Eso también puede darnos la confianza de que las cosas sólo pueden mejorar", dijo De Roon.

(Escrito por Mark Gleeson en Doha; editado en español por Daniela Desantis)