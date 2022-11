Buenos Aires Pádel Master: los favoritos sorienron en octavos de final

El Buenos Aires Padel Master entra en etapas de definición y los favoritos coronaron la jornada con grandes partidos y sin batacazos. Cómo quedaron los cuartos de final.

Los octavos de final del Buenos Aires Padel Master mantuvieron la emoción y la tención de la primera ronda, pero sin sobresaltos en cuanto a los resultados que se dieron en el predio ferial de La Rural. Si bien Algunas parejas favoritas tuvieron que transpirar, todos lograron su pase a los cuartos, etapa en la que habrá partidos para no perderse.

Ante un marco imponente y con un público muy animado por ver a los flamantes campeones del mundo, los ojos tuvieron que dividirse para poder ver a dos de los argentinos más aclamados. En la cancha principal, Fernando Belasteguín y Arturo Coello tuvieron que esforzarse en los primeros dos sets (7-6 en el primero, con un tie break muy apretado, y 4-6 en el segundo), pero impusieron la experiencia sobre los jóvenes españoles Eduardo Alonso y Juanlu Esbri para asegurar el partido con un 6-3 en el tercero. Mientras que en la pista 2, Martín Di Nenno y Coki Nieto chocaron con Antonio Cano y José García Diestro, a quienes vencieron por 6-2 y 7-5.

En el segundo turno, Sanyo Gutiérrez y Agustín Tapia (que transitan su última temporada juntos) dominaron por 6-1 y 6-4 a Jon Sanz y el carismático Miguel Lamperti, en otro partido donde la gente sintió la conexión con las palas argentinas. En la pista 2, Franco Stupaczuk y Pablo Lima no tuvieron inconvenientes para dejar en el camino a Javier Barahona y Javier Mora. También en la pista alternativa, José Rico y Agustín Gutierrez se repusieron de un 3-6 y arrasaron con Francisco Moyano y Francisco Gil por 6-2 y 6-1.

La tarde-noche en Palermo dejó platos fuertes para el cierre del día: Federico Chingotto y Juan Tello volvieron a ensayar pasos precisos en su última danza y derrotaron por 6-3 y 6-4 a Salvador Oria y Jorge Ruiz, con un punto de oro final que tendrá destino viral en la redes sociales. Antes, Paquito Navarro (otro de los más queridos por el público) y Miguel Yanguas derrotaron a Maximiliano Sánchez y Luciano Capra por 3-6 y 5-7.

Las últimas miradas del día se las llevaron los número 1 del ranking, Juan Lebrón y Alejandro Galán, que terminaron con el sueño de Valentino Libaak y Leandro Augsburger. Los argentinos, de apenas 18 y 17 años, habían dado la sorpresa en la primera ronda al imponerse frente a Pablo Lijó y Javi Ruiz (con victoria en tres sets y dos tie breaks). Sin embargo, cayeron ante los españoles por 2-6 y 4-6.

Cuartos de final del Buenos Aires Padel Master

La jornada de cuartos de final se jugará de forma íntegra este viernes 18 y tendrá partidos espectaculares. Belasteguín y Coello abrirán el día frente a Rico y Gutiérrez, pero los duelos más interesantes sucederán a su término. Di Nenno y Nieto vs. Gutiérrez y Tapia; Chingotto y Tello vs. Stupaczuk y Lima; y Galán y Lebrón vs. Paquito y Yanguas.