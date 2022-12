Centrocampista marroquí Ounahi pasa del anonimato a objeto de deseo de un grande de Europa

FOTO DE ARCHIVO: Mundial de Qatar - Marruecos vs. Portugal

FOTO DE ARCHIVO: Mundial de Qatar - Marruecos vs. Portugal

El centrocampista Azzedine Ounahi, quien hasta ahora era poco conocido en el planeta fútbol, es uno de los que más ha llamado la atención en el Mundial.

La prensa deportiva española ha vinculado al centrocampista de 22 años con el Barcelona, y su club francés, el Angers, se resigna a perderlo tras sus destacadas actuaciones en el camino de Marruecos a las semifinales del torneo de Qatar.

Si se concretara su fichaje en enero, se trataría de un ascenso extraordinario, logrado casi únicamente en el mayor escenario futbolístico, ya que Ounahi llegó al Mundial sin reconocimiento fuera de su país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Delgado y frágil, parece un peso pluma, pero sus actuaciones en el combinado marroquí lo han hecho brillar con luz propia, incluso con compañeros más conocidos que también llaman la atención y se llevan los premios al hombre del partido.

"¿Qué jugador rival me ha impresionado? El número 8 me ha sorprendido gratamente. Ya no recuerdo su nombre, lo siento", declaró el seleccionador español, Luis Enrique, destacando la falta de protagonismo de Ounahi, después de que Marruecos eliminara a su equipo.

Hace dos años y medio, Ounahi jugaba en el Avranches de la tercera división francesa, tras haber sido cedido por el Racing de Estrasburgo después de trasladarse desde Marruecos a los 15 años.

En 2021, por estas fechas, recibió por sorpresa la primera convocatoria de Marruecos para la Copa Africana de Naciones que se celebró en Camerún, donde fue titular en el primer partido.

El miércoles, en la semifinal contra Francia, disputará su partido 16 con Marruecos este año, en el que se ha hecho dueño del mediocampo. Ounahi conduce al equipo en la posesión del balón, enlazando el juego inteligentemente con una amplia gama de pases, rápidos movimientos en espacios reducidos y una energía aparentemente inagotable.

En el partido contra España, corrió casi 15 kilómetros.

"Llegará muy lejos, eso seguro. Sé que no podré retenerlo mucho tiempo. Pero lo aceptamos, porque somos un club trampolín, que descubre jugadores", declaró el martes el presidente del Angers, Said Chabane, a la radio francesa.

Según la prensa española, el valor del traspaso de Ounahi antes del Mundial, de 4 millones de euros (4,25 millones de dólares), habrá aumentado, y el Barcelona se prepara para hacer una oferta.

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, dijo que era inevitable que el mundo se fijara en sus jugadores, pero que hablar de traspasos era prematuro con el equipo todavía en el torneo.

"Hay algunos jugadores en clubes pequeños -no me gusta usar ese término-, así que este es un buen acontecimiento para mostrar su calidad", afirmó. "Todos están concentrados para el Mundial. Quieren hacer historia, y después sus agentes podrán hacer negocio".

(1 dólar = 0,9407 euros)

(Editado en español por Javier Leira)