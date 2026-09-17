Otro título de Messi: metió un gol para el Inter Miami y venció a Cruz Azul en la Campeones Cup

Inter Miami sumó un nuevo título a sus vitrinas al derrotar 2-0 a Cruz Azul en la definición de la Campeones Cup 2026. El conjunto de Florida impuso su jerarquía en los momentos clave del partido gracias a una actuación estelar de Lionel Messi, autor de un gol y una asistencia.

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El encuentro arrancó con un Cruz Azul propositivo, dominando la posesión durante el primer cuarto de hora y generando peligro a través de centros desde las bandas. Sin embargo, Inter Miami mostró una contundencia implacable en su primera transición rápida. A los 28 minutos, Messi conectó un cabezazo que llevó al gol 100 en su carrera en el Inter y le dio el tanto iniciall.

En el complemento, la Máquina Cementera buscó el empate con el ingreso de refrescos ofensivos, pero la estructura defensiva de las Garzas resistió con firmeza. Fue sobre el final que llegó Casemiro y anotó el segundo tanto