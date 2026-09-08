Otra coronación de gloria: las Murciélagas le ganaron a Brasil y ganaron la primera Copa América de la historia

Las Murciélagas, la Selección Argentina femenina de Fútbol para Ciegas, se consagraron campeonas en la primera Copa América de la historia de la disciplina tras vencer a Brasil por 1 a 0 en la final. Las bicampeonas del mundo se impusieron nuevamente en el campo de juego contra el mismo seleccionado al que eliminaron de la última Copa del Mundo en semifinales. Claro que, esta vez fue para alcanzar este título que se puso en juego por primera vez.

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El equipo dirigido por Gonzalo Abbas, con el gol de Gracia Sosa, levantaron el trofeo luego de terminar invictas y lograron también la clasificación al Mundial 2027. En el medio también vencieron a México, Canadá e incluso Brasil en el cierre de su zona. A su vez, marcaron un total de 8 goles y no recibieron tantos en contra a lo largo del certamen.

El camino de Las Murciélagas para consagrarse campeonas de la Copa América 2026

En el debut golearon al seleccionado mexicano por 3 a 0 y consiguieron el mismo resultado contra las canadienses. A su vez, vencieron 1 a 0 a las brasileñas y cosecharon el mismo éxito en la final contra dicho seleccionado. En este último encuentro llegó el grito de Sosa, una de las grandes figuras del plantel que también había sido clave en el Mundial disputado en 2025.

El plantel completo de Las Murciélagas campeonas de la Copa América 2026

Arqueras : Micaela Segovia y Ludmila Bianchi.

: Micaela Segovia y Ludmila Bianchi. Jugadoras de campo : Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortiz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

: Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortiz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales. Cuerpo técnico: Gonzalo Abbas Hachaché (DT), Santiago Jugo (guía del equipo), Sofía Sosa (preparadora física), Julieta Martín (asistente técnica) y Luz Morales (responsable del acompañamiento psicológico del plantel).

Las Murciélagas ganaron la primera Copa América de la historia del Fútbol para Ciegas

Los Murciélagos también van por la gloria en Brasil

El seleccionado masculino de fútbol para ciegos hizo lo propio en la Copa América 2026 y sueña con el título. Luego de una contundente victoria por 8 a 0 contra Guatemala en la segunda fecha de la fase inicial aseguraron un lugar en las semifinales. En dicho compromiso convirtieron Maxi Espinillo, Jesús Merlos, Mario Ríos, Matías Olivera, Braian Pereyra e Ignacio Oviedo (X3). Este mismo martes 8 de septiembre a las 15 horas juegan ante México con el objetivo de quedar primeros en la fase inicial y esperan rivales para la ronda siguiente para luego ir por un lugar en la final.