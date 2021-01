El Cabezón recibió una sorpresa inesperada.

Luego del conflicto que se destapó en el vestuario de San Lorenzo, producto de las explosivas declaraciones de Ignacio Piatti, el periodismo deportivo y las personalidades del fútbol argentino se hicieron eco de este culebrón. De hecho, fue el propio Oscar Ruggeri quien públicamente se mostró en contra de los hermanos Óscar y Ángel Romero, los talentosos volantes paraguayos que serían la razón por la cual el Ciclón atraviesa horas difíciles puertas adentro.

Esta postura del Cabezón le valió, por ejemplo, que José Luis Chilavert salga al cruce del ex campeón del mundo argentino y que lo amenace en vivo. Sí, al aire de Radio Ñandutí, el ex arquero de Vélez Sarsfield y San Lorenzo manifestó un fuerte mensaje contra el panelista de F90: "Con Ruggeri somos el agua y el aceite. Es imposible. Algún día, si me lo encuentro en la calle, ya se van a enterar de lo que le voy a hacer. El dice que hay que 'sopapear' a los Romero. No hay que ser guapo en la televisión, hay que ser guapo en el momento".

Respecto al conflicto del plantel de San Lorenzo con los hermanos Romero, la gloria paraguaya afirmó: "Cuando llegaron, en el vestuario era común que tomen mate y coman facturas. Los chicos dijeron que no tomaban mate y ahí ya el grupo les tira en contra. El consejo que les di fue que sigan trabajando como lo vienen haciendo hasta hoy, porque no necesitan de estos periodistas para poder triunfar. Más en un ambiente difícil como el fútbol argentino".

"Conozco a la perfección las internas en San Lorenzo. Es un club que económicamente está muy mal. Todos les apuntan a los Romero pero ellos no tienen la culpa de la mala situación del club. Ellos aportan las virtudes que tienen como profesionales y mostraron su categoría", sentenció José Luis Chilavert, quien se mostró del lado de sus compatriotas con palabras contundentes (hasta incluso amenazantes si defenderlos de los dichos de Oscar Ruggeri se trata).

El Pollo Vignolo destrozó a Marcelo Tinelli en vivo: "Así no se puede"

Sebastián El Pollo Vignolo realizó un contundente descargo contra Marcelo Tinelli y la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro. Lo expresó al aire de Fútbol 90, el programa que conduce en ESPN. Sus palabras fueron inspiradas a raíz del alejamiento de Mariano Soso como DT del Ciclón tras once partidos y resultados negativos que no le permitieron generar empatía entre los hinchas. Sin embargo, para el cordobés hubo cuestiones que trascendieron la línea de cal.

Teniendo en cuenta las declaraciones de Ignacio Piatti sobre los hermanos Ángel y Óscar Romero, asegurando que ambos generaban conflictos dentro del vestuario, Vignolo manifestó: "Soso es un fenómeno seguramente como entrenador, pero es imposible que le vaya bien cuando te pasan cosas como las que pasan en San Lorenzo. Cosas que, a los tres meses, te cansan y te tenés que ir".

"Así no se puede. Yo tengo un gran respeto por quienes manejan el club en San Lorenzo de Almagro, como el "Beto" Acosta, Romagnoli y (Hugo) Tocalli, pero váyanse, si da lo mismo", exclamó el Pollo, quien se mostró decididamente molesto con la dirigencia presidida por Marcelo Tinelli. Es por este motivo que les manifestó a los demás empleados del club que tomen la decisión de salir del elenco azulgrana debido a la poca paciencia que parece ostentar la CD de la institución.