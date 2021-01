San Lorenzo está viviendo un momento muy complicado a nivel institucional. El equipo que preside Marcelo Tinelli se volvió a quedar sin entrenador. En esta oportunidad, Mariano Soso renunció a su cargo luego de haber obtenido flojos resultados en la Copa Diego Armando Maradona y de haber presenciado un problema en el vestuario. Sin embargo, lo más picante que ha trascendido en las últimas horas fue el testimonio de Ignacio Nacho Piatti, que tras haber salido del club ventiló las malas actitudes de los hermanos Romero, a quienes consideró "los dueños del club".

En una larga entrevista que ofreció en ESPN F90, programa conducido por Sebastián el Pollo Vignolo, Piatti destapó los problemas que el Ciclón ha tenido con Ángel y Oscar Romero. Pese a que son figuras del equipo de Boedo, de acuerdo al delantero han causado varios inconvenientes dentro del plantel.

"Mariano Soso los quiso separar una semana luego de que lesionaron al juvenil (Andrés) Herrera, pero de arriba le bajaron línea para que los meta de nuevo ¡Qué ejemplo le dan a los más chicos! Que hagan una cosa como esa, fracturar a un compañero en una práctica en un táctico, y que sigan jugando. Tal vez a Mariano, le bajaron información de arriba: 'Tenés que tenerlos porque cuestan mucha plata'. La secretaría técnica está con nosotros todos los días, pero no están con nosotros. Al club lo maneja Tinelli, pero no lo está haciendo bien", resaltó Piatti.

"El Mono Monetti lo quería matar a Ángel. ¡En un táctico lo fracturó! (a Herrera). Yo no lo vi. Me contaron porque estaba entrenando del otro lado. Mariano (Soso) me dijo: 'No puedo creer la patada que le pegó sin necesidad'. A veces se te va la pierna. Pero ir a quebrar a alguien en un táctico, nunca lo vi", agregó el futbolista, a quien le rescindieron el contrato.

Para colmo, Nacho reveló que Ángel y Oscar Romero intentaron incentivar a los futbolistas con dinero, tal y como lo suelen hacer los directivos de los clubes: "A los Romero le dieron la llave de San Lorenzo. Antes de un partido dijeron que si ganábamos nos daban $15.000 a cada uno, como si fueran los dueños del club. Terminó el partido y me dijeron 'tomá Nacho, acá están los $15.000. Yo no quería nada'”.

Debido a los problemas que causaron los hermanos Romero, Piatti contó que fue uno de los pocos que se animó a dialogar con todo el plantel: "Hablamos en el gimnasio, éramos 35. Fabri (Coloccini) no quería hablar y Seba (Torrico) no estaba. Me tocó hablar a mí. Les dije que esto era San Lorenzo, que teníamos que estar juntos por el bien del equipo. Me escucharon, pensé que estaba todo bien, pero no era así. Cuando les das tanto privilegio a dos jugadores pasa lo que pasó. Echaron a dos o tres técnicos (NdeR: Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz y Mariano Soso). Para el DT, el 10 y el 11 eran ellos dos".

Incluso, dejó expuesto a Tinelli, presidente de San Lorenzo desde 2019: "Lo llamé dos o tres veces y siempre me decía lo mismo: 'perdonémoslos, porque son importantes'. Esto es lo que me pasó por meterme. Me echaron a mí. Y tal vez otros no hablan desde adentro porque creen que les puede pasar lo mismo".