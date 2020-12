Oscar Ruggeri y Alejandro Fantino pueden hacer tranquilamente un programa entero sin hablar de fútbol. Todos los lunes por la noche, en ESPN FC, la mesa de fútbol está integrada por grandes periodistas y referentes del fútbol para entretener a los televidentes. Sin embargo, en varias oportunidades, los temas de conversación se terminan desviando. En el último encuentro que hubo en la TV, el Cabezón criticó la teoría de Charles Darwin y se peleó con el conductor: "A la mierda". Y todo terminó en un verdadero papelón.

La discusión entre el ex defensor campeón del Mundo en México '86 con la Selección Argentina y Fantino se dio por una inesperada pregunta que el propio conductor le hizo: "Escuchame, ¿vos sos creacionista o evolucionista? ¿Al hombre lo creó Dios o venimos del mono?". De repente, Ruggeri lo miró y lo fulminó con una tajante respuesta: "A mí hablame bien, eh. No me vengas con todas esas cosas que hacés vos".

En la mesa, conformada por Mariano Closs, Diego Latorre, Miguel Simón, Marcelo Benedetto y Luciana Rubinska, hubo un silencio absoluto. Aunque, varios también quedaron sorprendidos por el tema en cuestión. No contento con la respuesta, Fantino siguió pinchando a Ruggeri y la pelea sobre la teoría de la evolución de Darwin se desencadenó.

El papelón de Ruggeri ante Fantino en TV: qué dijo sobre la teoría de Darwin

Oscar Ruggeri quedó molesto con la pregunta de Alejandro Fantino y, con seguridad, sostuvo: “Al hombre lo creó Dios. A la mierda con Warni... Con ese Darwin". Luego, el periodista ironizó: "Ja, cómo te quiero. Te amo muy fuerte... qué divino. Venimos del mono, hermano. Evolucionamos del mono. Evolucionamos. Nos erguimos. Estábamos en los árboles, bajamos, nos erguimos". Y el debate continuó...

Ruggeri: "¿Estábamos colgados así de la cola, entonces?... ¿Estábamos enganchados de la cola?".

Fantino: "Y nos erguimos, Cabe. Y, pero por supuesto, nos erguimos y evolucionamos como especie".

Ruggeri: "Bueno, sí. Está bien, Ale. Vos querés ser así y pensar así, pensá así. Cada uno pensemos como... somos libres. Dejá a Darwin y a todos esos muñequitos. No se qué dijo Darwin de verdad, si dijo esto de que evolucionamos. Todos me vienen con el verso de ‘lo dijo tal’... Yo no estaba, no los escuché, no los vi. Dale. ¿Vos no crees en Dios?".

Fantino: "Creo en un ser creador, en un Dios, en algo que está y genera energías. Creo en la energía de hacer el bien y que te vuelva el bien. Pero venimos del mono, Cabe. Venimos del mono..."

Ruggeri: "Bueno, venimos del mono. Está bien. Ya está. Nuestros viejos vinieron del mono, qué se yo... Pero boludo, vos salís con estos temas".