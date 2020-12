Una vez más, Oscar Ruggeri y Alejandro Fantino dieron la nota en ESPN. El ex defensor de la Selección Argentina que conquistó el Mundial de México '86 volvió a frenar en seco al conductor luego de que realizara una comparación de su vida con un picante debate de fútbol sobre los momentos que viven River y Boca, y las derrotas y las victorias de cada equipo. El Cabezón no soportó un comentario que el periodista hizo, se mostró indignado y disparó: "Cambiá de psicólogo".

En una gigantesca mesa, Ruggeri y Fantino protagonizaron un fuerte debate con Mariano Closs, Diego Latorre, Miguel Simón, Luciana Rubinska y Marcelo Benedetto por la pantalla de ESPN. En el mismo, cada uno fue dando su opinión acerca de cómo deben ser tomadas las derrotas en el fútbol, algo que siempre ha dividido las aguas entre aquellos fanáticos de Carlos Bilardo y César Luis Menotti.

Como consecuencia, tanto el Cabezón como Fantino terminaron discutiendo, aunque también Latorre, Closs y Rubinska se terminaron metiendo en el medio de la disputa. Pero claro, Ruggeri sin dudas fue el que más dio que hablar con su fortísimo descargo en contra del conductor, a quien lo destruyó.

El momento en el que Ruggeri estalló de bronca contra Fantino en ESPN:

Alejandro Fantino intentó hacer una comparación de las victorias y las derrotas en el fútbol con algunas situaciones del día a día de su trabajo como periodista y la lucha por el rating en televisión: "No hablamos sólo de fútbol y nos va bien. Estamos ganando alguno de los partidos de fútbol en los que también se habla de esto. Hay lugar también para disfrutar y no para ganar solamente. Yo no estoy conduciendo a ganar acá. Estoy disfrutando".

Ruggeri se mostró fastidioso y lo cruzó: "¡Pero qué no...!"

Mariano Closs coincidió, pero intentó cambiar de tema: "Yo te creo, pero sigamos hablando de River y Boca".

Ruggeri: "Yo lo conozco. Yo no le creo, eh".

Diego Latorre también se indignó con el comentario y le consultó: "Contestame sinceramente. ¿Por qué la felicidad y el ganar o perder van por carriles diferentes?".

Fantino: "Hay felicidad en perder también, eh".

Diego Latorre: "No creo que haya felicidad en perder".

Fantino: "¿Cómo no va a haber felicidad en perder?".

Ruggeri: "Escuchalo, Mariano (Closs). Ahí tenés...".

Luego, Fantino volvió a tomar la palabra y contó una anécdota junto a su padre, que falleció hace algunos meses: "Voy a contar un ejemplo y no es un golpe bajo. Las últimas seis pescas con mi querido padre, íbamos a pescar y no pescábamos nada. Íbamos a comprar carne porque no sacábamos nada. Yo ganaba tener toda una tarde charlando toda una tarde con mi padre en la lancha. Yo iba a pescar a ganar, pero había felicidad en perder".

Furioso con el comentario de Fantino, Ruggeri explotó y sostuvo: "Mirá lo que estás diciendo... Cambiá el psicólogo, estás mal".

Fantino: "No, no estoy mal. Vos estás mal".

Ruggeri: "A mí también me encantaría tener a mi papá, pero qué me importa si pesco o no si estoy con mi papá".

Fantino: "Nos anotábamos en un torneo de pesca con mi papá y a las 6 de la tarde no teníamos ni un solo pescado. Les va a hacer mal. Banco a Latorre, empezá a acercarte a Latorre".

Diego Latorre: "¿Qué tiene que ver? ¿Qué me relacionás a mí con esto?".