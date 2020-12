Alejandro Fantino es una de las figuras que tiene la pantalla de ESPN. El conductor, de gran experiencia en el mundo del deporte y también en el ámbito de la política, conduce todos los lunes un programa colmado de figuras del periodismo deportivo y del fútbol. Durante la edición de anoche, y en compañía de Oscar Ruggeri, Mariano Closs, Diego Latorre, Marcelo Benedetto, Miguel Simón y Luciana Rubinska, se calentó al aire y amagó con irse del estudio. "Me están faltando el respeto", sostuvo.

El conductor, quien también lleva adelante Fantino a la Tarde por la pantalla de América TV, se encontraba analizando el presente de Boca, que en la Copa Libertadores no viene mostrando un gran nivel. El equipo de Miguel Ángel Russo perdió 1-0 con Racing en la ida de los cuartos de final y, si bien la serie aún está abierta, el nivel futbolístico no está aprobado.

Mientras la charla sobre el nivel de juego del Xeneize se profundizaba más, el ambiente en el estudio de ESPN se fue poniendo más áspero. Y Fantino, fiel a su estilo, no soltó el pie del acelerador. De hecho, tuvo un encontronazo -principalmente- con Benedetto, Closs, Ruggeri y otros de los integrantes de la mesa.

Cómo se desató la bronca de Fantino que casi provoca su salida del estudio de ESPN:

La gota que rebalsó el vaso en la discusión que Alejandro Fantino estaba teniendo con los demás integrantes de la mesa de ESPN fue cuando Marcelo Benedetto le realizó el siguiente comentario: "Para mí lo jugás desde otro lugar". Como consecuencia, el conductor disparó: "¿Desde dónde? ¿Desde lo anímico? Pero, chicos, ¿quieren que me vaya?".

Marcelo Benedetto: "Pero, ¿por qué? ¿Está mal?".

Fantino: "Pero si me volaron a la yugular. Hace dos lunes me rompieron en dos pedazos y me hablan de lo anímico. Me están faltando el respeto".

Oscar Ruggeri, otro de los que quiso intervenir, intentó hablar y expresó: "Sabés lo que pasa, Ale..."

Fantino: "Si quieren que me vaya, me voy".

Ruggeri: "No te vayas, Ale".

Mariano Closs: "El aspecto anímico, por supuesto que existe. Mi amigo (Benedetto) se quedó con esa historia. Te está llevando a lo que pasaba afuera".