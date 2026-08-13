Organizaciones defensoras de derechos piden a la WTA que elimine la política de pruebas de sexo

FOTO DE ARCHIVO: El logo de la WTA en una cancha del Abierto de Montreal

La Sport & Rights Alliance pidió el jueves a la Asociación de Tenis Femenino (WTA) que abandone su ‌política de pruebas ‌de sexo, calificándola de medida discriminatoria.

El circuito femenino anunció el mes pasado que exigiría a las jugadoras someterse a una prueba única para detectar el gen SRY, que ayuda a determinar el sexo biológico y puede realizarse mediante un frotis bucal o un análisis de ​sangre.

"La WTA puede ⁠alegar que no pretende causar daño, pero las ‌buenas intenciones nunca borrarán la estigmatización y ⁠el trauma que sufrirán las mujeres ⁠y las niñas a causa de las pruebas de sexo", afirmó Andrea Florence, directora ejecutiva de la Alianza ⁠para el Deporte y los Derechos, una coalición ​de grupos de defensa.

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Reuters no pudo contactar ‌de inmediato con la WTA ‌para recabar sus comentarios.

Esta medida se produce después ⁠de que el Comité Olímpico Internacional anunciara en marzo que solo las deportistas biológicamente mujeres cuyo género haya sido determinado mediante una prueba única podrían participar ​en las ‌pruebas de la categoría femenina de los Juegos.

"La WTA ha elaborado a toda prisa una política que no promueve los derechos de las mujeres y las niñas, sino que, por el ⁠contrario, socava la seguridad y la dignidad de todas las personas que forman parte del circuito", afirmó Lily Dong Li Rosengard, especialista sénior en defensa de derechos de ILGA World, una organización de defensa de la comunidad LGBTQ.

"A pesar de que actualmente no hay ninguna mujer transgénero que ‌compita abiertamente a nivel profesional, todas las tenistas, tanto mujeres como niñas, tendrán ahora que 'demostrar' su género para que la WTA pueda asegurarse de que nunca lleguen a jugar".

La medida de las pruebas de sexo se convirtió ‌en un tema clave al inicio del Abierto de Canadá, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking, respaldó ‌la política.

La estadounidense ⁠Coco Gauff, dos veces ganadora de un Grand Slam, afirmó que apoya la equidad ​en el deporte femenino, pero temía que la medida hubiera generado animadversión hacia la comunidad trans.

Con información de Reuters